Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 - Vĩnh Yên: Tổng kết năm 2025, đề ra mục tiêu “mẫu mực, tiêu biểu” cho năm 2026

Ngày 2/12, Đảng ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 - Vĩnh Yên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2025 và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị thống nhất đánh giá cao những kết quả toàn diện, vượt trội đã đạt được trong năm qua và đề ra các mục tiêu đột phá, hướng đến xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu” trong năm tới.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2025, Đảng ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 - Vĩnh Yên đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị của cấp trên, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, với nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức huấn luyện lực lượng Dân quân Tự vệ (DQTV) đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng. Công tác tuyển quân và xây dựng lực lượng dự bị động viên được thực hiện hiệu quả.

Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện với phương châm “Chủ động, tích cực, phát huy nội lực”, tập trung khắc phục hạn chế và triển khai chặt chẽ bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và phong trào thi đua Quyết thắng, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Hội nghị cũng đã biểu dương nhiều tập thể tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bao gồm các Phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật; Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường: Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Xuân Hoà, Tam Dương, Vĩnh Tường, Sơn Đông, Đạo Trù, Sông Lô, Xuân Lãng, Bình Nguyên.

Thượng tá Lương Hoàng Giang, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị

Nghị quyết năm 2026 được thông qua, nhấn mạnh việc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, đồng thời đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể, thiết thực, hướng tới xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu” như: Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực cứu hộ cứu nạn; hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến và văn kiện phòng thủ dân sự, sẵn sàng cơ động xử trí kịp thời các tình huống; triển khai kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị quan trọng.

Tăng cường chất lượng huấn luyện, diễn tập. Phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 85% khá, giỏi đối với các đối tượng. Tổ chức thành công Diễn tập Khu vực Phòng thủ (KVPT) kết hợp Phòng thủ Dân sự (PTDS) cấp Ban Chỉ huy và diễn tập tác chiến cấp xã. Nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo của Ban CHQS xã, phường và lực lượng DQTV.

Xây dựng Lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, phấn đấu quân số đạt 98%, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trên 75% khá, giỏi. Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và chỉ tiêu động viên; đảm bảo tốt công tác quân số, chính sách và quản lý nguồn quân nhân dự bị.

Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tăng gia sản xuất và 100% quân số được khám sức khỏe định kỳ, quân số khỏe đạt trên 99%. Đồng thời, triển khai hiệu quả Chỉ thị 79 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Nghị quyết năm 2026 thể hiện quyết tâm cao của Đảng ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 - Vĩnh Yên trong việc tiếp tục giữ vững thành quả, xây dựng đơn vị vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Ngọc Thắng