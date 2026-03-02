Phú Thọ công bố kết quả chấm phúc khảo thi vòng 2 tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2025

Ngày 2/3, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2025 tỉnh Phú Thọ đã ban hành Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ tuyển dụng xét tuyển viên chức giáo viên và nhân viên sự nghiệp giáo dục năm 2025.

Cô và trò Trường Tiểu học Đồng Lương, xã Đồng Lương trong giờ học.

Việc tổ chức chấm phúc khảo được thực hiện căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Đồng thời, triển khai theo Kế hoạch số 9948/KH-UBND ngày 25/11/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ về tuyển dụng giáo viên theo chính sách thu hút tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Hội đồng tuyển dụng được thành lập theo Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, có nhiệm vụ tổ chức tuyển dụng, kiểm tra, sát hạch viên chức ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ năm 2025 bảo đảm đúng quy định, khách quan, minh bạch.

Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả chấm phúc khảo thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ tuyển dụng xét tuyển viên chức giáo viên và nhân viên sự nghiệp giáo dục năm 2025 đến người có đơn đề nghị phúc khảo; đồng thời công khai trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết file thông báo và kết quả phúc khảo tại đây: thong_bao_ket_qua_phuc_khao_vong_2_7e85d.pdf

KQ_PHUC_KHAO_67789.pdf

Việc công bố kết quả phúc khảo góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh, thể hiện tinh thần nghiêm túc, công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ.

Hiền Mai