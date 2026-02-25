Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, cắt giảm biên chế công chức

Các địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tăng cường tự chủ, nâng cao trách nhiệm.

Các địa phương tiếp tục chỉ đạo rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn gắn với tinh giản biên chế. Ảnh: Bacninh.gov.vn

Văn phòng Bộ Nội vụ vừa có tờ trình về tài liệu hội nghị Thường trực Chính phủ về đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Trong đó, nội dung gây chú ý là về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Các địa phương được giao tiếp tục chỉ đạo rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tăng cường tự chủ, nâng cao trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập.

Với nhiệm vụ này, tại Quyết định số 600/KH-UBND, TP Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành sắp xếp cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2026; giảm tối thiểu 20% biên chế cán bộ, công chức; tổ chức sắp xếp thôn, tổ dân phố; sắp xếp bộ máy, cán bộ, công chức cấp xã.

Trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2026, tỉnh Lào Cai cho biết sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương, quy định của Trung ương.

Triển khai thực hiện phương án cắt giảm biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2031 theo chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của tỉnh Lào Cai.

Phê duyệt vị trí việc làm của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp theo quy định và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương; làm cơ sở cho việc quản lý biên chế, tuyển dụng, sử dụng và bố trí cán bộ, công chức, viên chức.

Tại Hà Tĩnh, đối với các trường trung học phổ thông, tỉnh nghiên cứu các trường không đảm bảo quy định về quy mô số lớp, số học sinh theo quy định hiện hành để thực hiện sắp xếp với các trường trung học cơ sở trên địa bàn nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, học sinh. Bởi việc sáp nhập các trường trung học phổ thông với nhau thì khoảng cách xa, khó khăn cho việc đi lại; đồng thời hai cấp học này có thời gian học/tiết dạy tương đồng với nhau.

Đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở: trước mắt cơ bản giữ nguyên như hiện nay để đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân.

Với y tế, sáp nhập Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành đơn vị trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; định hướng xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành bệnh viện đạt cấp chuyên sâu. Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện nay có Khoa Nội A - Lão học thực hiện các nhiệm vụ khám, chữa bệnh lão khoa.

Thành lập 69 trạm y tế, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp xã trên cơ sở 209 trạm y tế hiện nay và tổ chức các điểm trạm đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho người dân.

Tại Quyết định số 4280/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2026, tỉnh Nghệ An cũng nêu rõ việc thực hiện tinh giản biên chế theo quy định; ban hành văn bản thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong sắp xếp tổ chức bộ máy của tỉnh.

Về cải cách chế độ công vụ, thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế.

Theo kế hoạch, tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục tinh giản biên chế theo lộ trình của Trung ương; hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

