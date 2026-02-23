{title}
Sáng 23/2 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng), tại Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ trên đỉnh núi Ốc Sơn, Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày “Tiên giáng”.
Dự lễ dâng hương có đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cùng một số sở, ngành: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Dân tộc và Tôn giáo, Khoa học và Công nghệ, Quân khu 2, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số xã, phường, doanh nghiệp trong tỉnh.
Các đại biểu tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày “Tiên giáng”.
Theo truyền thuyết, vào mùng 7 tháng Giêng, Tiên nữ Âu Cơ giáng trần gặp gỡ và kết duyên với Lạc Long Quân, sinh ra bọc trăm trứng và nở thành một trăm người con trai, khởi nguồn của nòi giống Lạc Hồng. Tổ Mẫu Âu Cơ có công dạy dân nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải, giúp dân khai hoang lập ấp, làm cho đất đai trù phú tốt tươi, dân cư đông đúc...
Khi trang ấp ổn định, Nhân dân đã biết khai khẩn ruộng nương sinh sống, Tổ Mẫu Âu Cơ đã cùng các tiên nữ bay về trời. Từ đó, hằng năm, Nhân dân lấy ngày 25 tháng Chạp là ngày “Tiên thăng” và mùng 7 tháng Giêng là ngày “Tiên giáng”.
Nghi thức tế Tổ Mẫu diễn ra trang nghiêm, thành kính.
Tại buổi lễ, các đại biểu cùng đồng bào và du khách tham dự nghi thức tế Tổ Mẫu do đội tế lễ của Đình Hạ Yên Quyết, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội thực hiện. Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Khu Di tích lịch sử Đền Hùng cùng các đại biểu dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ và nguyện ra sức rèn luyện, cùng nhau đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả dân tộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
Lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các đại biểu dâng hương, hoa tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ.
Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày “Tiên giáng” là một sự kiện quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung.
Đây không chỉ là dịp tri ân công lao của Tổ Mẫu Âu Cơ, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Đông đảo Nhân dân và du khách thập phương dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.
Hồng Nhung
