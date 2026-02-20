Đền Hùng đón hàng vạn lượt khách trong những ngày đầu năm Bính Ngọ

Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Khu di tích lịch sử Đền Hùng trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút hàng chục nghìn lượt du khách và người dân địa phương đến dâng hương, vãn cảnh. Đây là truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam, thể hiện sự tri ân đối với Tổ Tiên và cầu chúc cho một năm mới bình an, may mắn.

Cảnh quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng phong quang, sạch đẹp, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong những ngày đầu Xuân.

Trước nhu cầu tham quan, chiêm bái của du khách trong những ngày đầu Xuân, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án phục vụ và bảo đảm an ninh, an toàn như: Tăng cường kiểm tra, rà soát, kịp thời chấn chỉnh hoạt động kinh doanh hàng quán, xe điện vận chuyển; hướng dẫn người và phương tiện tham gia lễ hội thực hiện đúng các quy định... Vì vậy, những ngày đầu Xuân mới 2026, Đền Hùng đón hàng vạn lượt khách tham quan.

Thời tiết thuận lợi giúp hoạt động dâng hương, tham quan, vãn cảnh của du khách trở nên trọn vẹn hơn.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và công tác quản lý, kiểm tra chặt chẽ, các hoạt động diễn ra nền nếp, trang nghiêm, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và tham quan của Nhân dân trong dịp Tết...

Lê Hoàng