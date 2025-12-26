Khu Di tích lịch sử Đền Hùng triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Phạm Tiến Đạt - Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Phạm Thành Long – Phó Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Năm 2025, được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố và sự đồng lòng của Nhân dân cả nước, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo, xây dựng và phát huy giá trị Di tích lịch sử Đền Hùng và Khu Rừng Quốc gia Đền Hùng.

Lãnh đạo Đảng bộ Khu di tích lịch sử Đền Hùng tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

Đơn vị đã tổ chức, phục vụ chu đáo Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm 2025. Chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành liên quan tổ chức thành công Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ (ngày 6/3 năm Ất Tỵ) và Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng (ngày 10/3 năm Ất Tỵ) theo nghi thức truyền thống.

Cùng với đó, Khu di tích tổ chức trưng bày tư liệu, hình ảnh, hiện vật về Đền Hùng, Thời đại Hùng Vương và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; trưng bày hoa lan nghệ thuật; tổ chức các chương trình nghệ thuật bằng nguồn xã hội hóa, tạo không gian lễ hội phong phú, đa dạng. Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc được tổ chức như: Đánh trống đồng, đâm đuống; hội trại văn hóa; trưng bày, giới thiệu sản phẩm địa phương... Trong năm, Khu di tích đón khoảng 5 triệu lượt khách về dự Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng.

Lãnh đạo Khu Di tích lịch sử Đền Hùng khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2025

Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tiếp tục được chú trọng; hoạt động sưu tầm, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền về Đền Hùng và Thời đại Hùng Vương được đẩy mạnh. Khu di tích thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại Di tích và Khu Rừng Quốc gia Đền Hùng; quản lý, tổ chức hiệu quả các hoạt động dịch vụ – du lịch; đầu tư xây dựng, tu bổ các hạng mục công trình theo kế hoạch.

Lãnh đạo Khu Di tích lịch sử Đền Hùng khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2025

Đặc biệt, công tác huy động nguồn lực xã hội hóa trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, thu sự nghiệp của Khu di tích vượt 43,7% so với năm 2024. Đồng thời, đơn vị đã vận động các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa với số tiền ước đạt trên 3 tỷ đồng để thực hiện các hạng mục như: Trồng mới, bổ sung cảnh quan khu vực Trung tâm lễ hội, Ao Sen Đền Giếng; trồng hoa, cây cảnh quanh hồ Mai An Tiêm; lắp đặt hệ thống cột cờ, cờ hội tại Trung tâm lễ hội; trao tặng tên miền denhung.vn... góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan, không gian trang nghiêm, linh thiêng nơi Cội nguồn dân tộc, đồng thời làm phong phú các hoạt động văn hóa trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Năm 2026, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống về Thời đại Hùng Vương và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; tham mưu, tổ chức chu đáo các nghi lễ, sự kiện lớn, trọng tâm là Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và các hoạt động đầu Xuân Bính Ngọ. Đồng thời, tăng cường công tác đón tiếp, phục vụ Nhân dân và du khách; bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, dịch vụ trong Di tích. Khu di tích tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ chế quản lý; triển khai các dự án quy hoạch, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích gắn với quản lý, bảo vệ rừng bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học – công nghệ trong quản lý, điều hành; đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, góp phần xây dựng Đền Hùng xứng tầm là nơi thờ tự Tổ tiên chung của dân tộc Việt Nam.

Đại diện các phòng, trung tâm của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức ký giao ước thi đua năm 2026

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thành Long – Phó Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ, Ban Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng cũng đã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Đồng thời, tổ chức ký giao ước thi đua giữa các phòng, trung tâm năm 2026.

Vĩnh Hà