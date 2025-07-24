Cán bộ Khu Di tích lịch sử Đền Hùng dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ

Sáng 24/7, cán bộ Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ, khu đồi Cá Chuối, xã Hy Cương nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).

Các đại biểu dự Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, các đại biểu cùng lãnh đạo Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã đặt vòng hoa tưởng niệm, dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm thể hiện lòng biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã dâng hiến tuổi xuân, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Lãnh đạo Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Khu Di tích lịch sử Đền Hùng nguyện cống hiến hết sức mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự phát triển ngày càng giàu đẹp của quê hương Phú Thọ. Đồng thời, thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo Khu Di tích lịch sử Đền Hùng dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hy Cương.

Trong chương trình, đoàn đã dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hy Cương và tổ chức gặp mặt, trao 21 suất quà, mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và con em thương binh, liệt sĩ đang công tác tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Quốc Đại