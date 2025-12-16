80 dự án đạt giải Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” tỉnh Phú Thọ

{title}
Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” tỉnh Phú Thọ, năm học 2025-2026 đã được triển khai rộng khắp tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh và thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, giáo viên, học sinh.
Dự án FireSense AI cảnh báo cháy thông minh bằng công nghệ nhận diện mùi của Trường THPT Chuyên Vinh Phúc đạt giải Nhất.
Cuộc thi năm nay có 134 dự án tham dự với 519 học sinh tham gia, tăng 188,7% so với năm học trước. Trong đó có 46 dự án cấp THPT (32 trường THPT và 2 Trung tâm GDNN-GDTX) và 88 dự án cấp xã, phường (81 trường THCS). Các dự án được chia thành 5 lĩnh vực là Công nghiệp, chế tạo sản phẩm: 25 dự án; Nông lâm nghiệp: 15 dự án; Giáo dục, du lịch, dịch vụ, tài chính: 28 dự án; Y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ làm đẹp: 24 dự án; Kinh doanh tạo tác động xã hội: 42 dự án. Chất lượng dự án tham gia dự thi được đánh giá cao, có tính thực tế, nhiều dự án đã có kết nối giữa đơn vị và doanh nghiệp, nhiều dự án chuẩn bị công phu, bài bản thể hiện được tinh thần của dự án Khởi nghiệp. Hồ sơ các dự án thực hiện đầy đủ theo văn bản hướng dẫn của Sở, thời gian nộp hồ sơ theo đúng yêu cầu. Kết quả 80/134 dự án đạt giải (tỉ lệ 60 %), trong đó có 4 dự án đạt giải Nhất, 10 dự án đạt giải Nhì, 15 dự án đạt giải Ba, 51 dự án đạt giải Khuyến khích. Các dự án đoạt giải Nhất, Nhì được Hội đồng chấm thi tổ chức đánh giá, đề xuất chọn cử tham dự Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp quốc gia.
Cuộc thi góp phần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh; hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, đẩy mạnh hoạt động giáo dục STEM, nâng cao chất lượng dạy học gắn liền học tập đi đôi với thực hành.
Hiền Mai
