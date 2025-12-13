Trường phổ thông Dân tộc nội trú Thanh Sơn - Nơi chắp cánh ước mơ

Được thành lập năm 1992, Trường phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) Thanh Sơn được xác định là đơn vị nòng cốt trong công tác bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Thanh Sơn, nơi người Mường chiếm trên 48% dân số. Hơn ba thập kỷ qua, nhà trường đã trở thành địa chỉ tin cậy, là điểm sáng trong sự nghiệp giáo dục vùng đặc thù.

Ngoài giờ lên lớp, học sinh nhà trường luôn chăm chỉ đọc sách tại thư viện

Trường PTDTNT Thanh Sơn hiện có 388 học sinh thuộc 12 lớp; 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nhà trường còn đảm trách công tác nuôi dưỡng, chăm sóc toàn diện, giáo dục kỹ năng sống, định hướng nhân cách và giữ gìn bản sắc văn hóa cho học sinh dân tộc thiểu số.

Học sinh nhà trường được khám sức khoẻ định kỳ

Cô giáo Đinh Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chất lượng giáo dục mũi nhọn được trường xác định là ưu tiên hàng đầu. Trong 5 năm học gần đây, công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu tiếp tục được đẩy mạnh ở tất cả các khối lớp. Trường tổ chức phân loại, tuyển chọn học sinh có tư chất, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên sâu, tạo điều kiện để các em phát huy tối đa năng lực, thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục so với khu vực đồng bằng.

Năm học 2024 - 2025, trường có 44/52 học sinh dự thi học sinh giỏi cấp huyện (cũ) đạt giải, chiếm 84,62%, trong đó có 15 giải nhất và nhì. Các môn có thành tích nổi bật là Lịch sử và Ngữ văn. Đây là kết quả cho thấy rõ sự nỗ lực vượt khó của học sinh dân tộc nội trú và sự tận tâm của đội ngũ giáo viên được phân công bồi dưỡng chuyên sâu.

Cùng với đó, học sinh được khuyến khích tham gia nhiều sân chơi trí tuệ và thể thao như: Thi giải Toán, Vật lý trên Internet, Olympic tiếng Anh IOE, Cuộc thi Khoa học kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng, thi hùng biện tiếng Anh, Hội khỏe Phù Đổng... Năm học 2023 - 2024, tại Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện (cũ), đoàn học sinh của trường giành 4 giải nhất, 3 giải nhì và 2 giải khuyến khích.

Là trường chuyên biệt, PTDTNT Thanh Sơn được Nhà nước quan tâm đầu tư đầy đủ về cơ sở vật chất, chế độ học bổng và chính sách hỗ trợ dành cho học sinh dân tộc thiểu số. Khuôn viên trường khang trang với hệ thống phòng học, phòng chức năng, nhà đa năng, sân chơi, sân cỏ nhân tạo... đáp ứng tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh được thực hiện nghiêm túc. Nhà trường tổ chức ăn ở nội trú theo thực đơn 3 bữa/ngày, được kiểm duyệt hằng tuần, bảo đảm dinh dưỡng và phù hợp với phong tục tập quán của học sinh các dân tộc. Nguồn thực phẩm được ký hợp đồng chặt chẽ, truy xuất rõ ràng; bếp ăn thực hiện quy trình một chiều; mẫu thức ăn được lưu theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, học sinh được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm; các hoạt động tuyên truyền về vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được tổ chức thường xuyên. Khu ký túc xá gồm 46 phòng khép kín với đầy đủ tiện nghi, bảo đảm môi trường sống an toàn, lành mạnh cho học sinh.

Song song việc chăm sóc, nuôi dưỡng, Trường PTDTNT Thanh Sơn đặc biệt chú trọng giáo dục toàn diện gắn với đặc thù vùng dân tộc thiểu số. Nhà trường kiên trì mục tiêu phát triển năng lực, phẩm chất, đạo đức, kỹ năng sống, thẩm mỹ và thể chất cho học sinh. Nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, sinh hoạt ngoại khóa gắn với bản sắc văn hóa dân tộc được tổ chức nhằm giúp các em tự tin, hòa đồng và phát triển toàn diện.

Tham gia các hoạt động ngoại khoá bổ ích giúp các em có nhiều kỹ năng sống

Nhờ những giải pháp đồng bộ, chất lượng giáo dục toàn diện của trường ngày càng được nâng cao, tạo bước chuyển vững chắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho địa phương. Trong 5 năm học vừa qua, Trường PTDTNT Thanh Sơn đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật ở tất cả các lĩnh vực: Giáo dục mũi nhọn, giáo dục toàn diện, chăm sóc nuôi dưỡng học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn và giàu bản sắc.

Những thành tích đó khẳng định vị thế của nhà trường như một điểm sáng trong công tác giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời chắp cánh cho nhiều ước mơ của học sinh nơi đây vươn tới tương lai.

Hương Giang