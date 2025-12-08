Phú Thọ triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

UBND tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 1084/UBND-KGVX9 ngày 7/12/2025 về việc hướng dẫn sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Trường Mầm non Lâm Thao, xã Lâm Thao chú trọng giáo dục toàn diện cho trẻ

Về nguyên tắc sắp xếp, sáp nhập phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; kế thừa và phát huy kết quả đã triển khai; phù hợp với chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không chồng chéo, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình cơ sở giáo dục; việc sắp xếp không làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Tuân thủ các quy định hiện hành về quy mô trường, lớp, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, định mức giáo viên; gắn với quy hoạch, quy mô dân số, mật độ dân cư và điều kiện địa lý; thực hiện đúng các chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định đối với giáo dục mầm non, phổ thông. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, việc sắp xếp, sáp nhập trường, điểm trường phải bảo đảm phù hợp với điều kiện địa lý, phong tục tập quán, ngôn ngữ và đời sống văn hóa của cộng đồng. Bảo đảm không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em, học sinh; an toàn, thuận lợi trong quá trình đến trường của trẻ em, học sinh; không thực hiện sáp nhập nếu khoảng cách địa lý giữa nơi ở và trường học quá xa hoặc điều kiện giao thông không phù hợp; đáp ứng yêu cầu về công tác phổ cập giáo dục và giáo dục bắt buộc. Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập cơ sở giáo dục thường xuyên với trường phổ thông. Bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện.

Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, đánh giá thực trạng trường mầm non, phổ thông trên địa bàn trực tiếp quản lý; bám sát hướng dẫn và căn cứ tình hình thực tế, các nguyên tắc để xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập.Việc xây dựng Đề án, phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn đảm bảo nguyên tắc thực hiện, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; có kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể, rõ ràng; dân chủ, công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện.- Chủ động cân đối, bố trí ngân sách cấp xã để thực hiện mua sắm trang thiết bị, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục do cấp xã quản lý.- Thực hiện tốt công tác truyền thông; tổ chức lấy ý kiến cha mẹ trẻ em, học sinh, cộng đồng dân cư, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trước khi triển khai.- Tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập đúng quy định; quản lý, điều hành, bảo đảm an ninh, an toàn cho trẻ em, học sinh, học viên sau sắp xếp; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian hoàn thành việc xây dựng Đề án, phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục của cấp xã xong trước 30/12/2025 ; thời điểm sắp xếp, sáp nhập các trường, điểm trường (nếu có) sau khi kết thúc năm học hàng năm...

Hiền Mai