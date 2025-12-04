Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

{title}
Ngày 4/12, đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công và công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và Cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) tại khu vực Hòa Bình.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nghe báo cáo tiến độ dự án đường liên kết vùng đoạn qua xã Kim Bôi
Tại các điểm đến, đoàn đã nghe Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình báo cáo tình hình triển khai, khối lượng đã thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Đây là dự án nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp II; tuyến đường có tổng chiều dài 49,02km, trong đó chiều dài thiết kế 46,91km. Dự án có tổng mức đầu tư 4.120 tỷ đồng, gồm 2.500 tỷ đồng ngân sách Trung ương và 1.620 tỷ đồng ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Hiện nay, giá trị thi công đạt 509,28 tỷ đồng, tương ứng 30,56% giá trị hợp đồng; trên toàn tuyến đang triển khai 11 mũi thi công. Dự kiến đến tháng 12/2025, dự án sẽ cơ bản hoàn thành thảm nhựa bê tông. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được đẩy nhanh.
Lũy kế vốn bố trí cho dự án là 2.303 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đạt 1.402 tỷ đồng, tương đương 60,87%. Riêng năm 2025 giải ngân được 166/1.056 tỷ đồng, đạt 15,6%. Do ảnh hưởng của việc sáp nhập chính quyền hai cấp khiến công tác giải phóng mặt bằng chậm, chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh 131,5 tỷ đồng vốn năm 2025 sang giai đoạn 2026-2030; sau điều chỉnh, kế hoạch vốn năm 2025 còn 925,1 tỷ đồng, phấn đấu giải ngân đạt 100%.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nhấn mạnh: Đây là những dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các đơn vị cần nêu cao trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ. Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đồng loạt, tăng tốc trong mùa khô; tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động.
Đối với các địa phương, đồng chí đề nghị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xử lý dứt điểm các vướng mắc tại những vị trí hạ tầng kỹ thuật còn tồn đọng. Đồng chí cũng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân, phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và địa phương để bảo đảm tiến độ theo đúng cam kết.
Đinh Hòa
