Vị ngọt quýt cổ Nam Sơn

Bước vào đầu tháng 12, không khí thu hoạch quýt cổ Nam Sơn tại xã Vân Sơn trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Nhiều nhà vườn “quên ăn, quên ngủ” để kịp cung ứng cho thị trường. Niên vụ 2025 tiếp tục được mùa, người dân kỳ vọng giá bán ổn định để có một mùa xuân mới no đủ, ấm áp bên gia đình.
Diện tích quýt cổ Nam Sơn tập trung tại xóm Xôm, Bương Bái, Dồ, Tớn Trong... và tiếp tục mở rộng ra các xóm trên địa bàn
Người dân thu hái quýt Nam Sơn
Nhà vườn thu hoạch, tập kết quýt cổ Nam Sơn trước khi vận chuyển tới thị trường tiêu thụ
Quýt cổ Nam Sơn là giống cây được trồng từ lâu đời với hương thơm đặc trưng, vỏ mỏng, múi dày và mọng nước
Vườn quýt sai trĩu cành, người dân phải sử dụng que chống để cây không bị gãy, đổ
Quýt cổ Nam Sơn - cây trồng mũi nhọn giảm nghèo của người dân Vân Sơn trong nhiều năm qua
Con đường dẫn lên các vườn quýt cổ được bê tông hóa thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa
Các nhà vườn vận chuyển, tập kết quýt cổ trong sân nhà
Người dân phân loại chất lượng quả, đóng thùng xốp đảm bảo việc vận chuyển an toàn
Dự kiến giá thành quýt cổ Nam Sơn dao động từ 30.000 - 40.000 đồng/kg tùy theo chất lượng quả
Thương lái thu mua quýt cổ Nam Sơn chủ yếu đến từ các chợ đầu mối tại Hà Nội
Quýt cổ Nam Sơn được việc đóng gói đúng cách để bảo vệ và duy trì chất lượng cam từ nhà vườn đến tay người tiêu dùng
Quýt cổ Nam Sơn được bày bán tại các phiên chợ
Theo rà soát sau khi sáp nhập, toàn xã Vân Sơn có trên 500 ha quýt cổ Nam Sơn, trong đó quá nửa diện tích đang cho thu hoạch
Những chùm quýt cổ chín vàng
Đức Anh
