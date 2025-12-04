“Điểm hội tụ mới” của các nhà đầu tư Hàn Quốc

Sau hợp nhất địa giới, Phú Thọ từng bước khẳng định vị thế mới là “cực công nghiệp phía Tây Thủ đô”, trở thành điểm giao chiến lược trong mạng lưới cung ứng Bắc Bộ. Vị trí thuận lợi, chi phí đầu tư hợp lý, quỹ đất công nghiệp dồi dào và thủ tục hành chính cải thiện mạnh mẽ đã tạo nên sức hút đặc biệt đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc - những nhà đầu tư luôn đề cao hạ tầng, tính ổn định, kỷ luật và tốc độ phản hồi của chính quyền địa phương.

Lợi thế nền tảng tạo sức hút mạnh với doanh nghiệp Hàn Quốc

Nhiều năm liền, Phú Thọ nằm trong nhóm tỉnh dẫn đầu miền Bắc về thu hút FDI Hàn Quốc. Các dự án quy mô như Daewoo Bus, Patron Vina, Interflex, Haesung Vina... cùng hệ thống doanh nghiệp vệ tinh thuộc lĩnh vực linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, nhựa kỹ thuật và vật liệu phụ trợ đã tạo dấu ấn rõ nét. Những doanh nghiệp này không chỉ đưa công nghệ tiên tiến vào Việt Nam mà còn kéo theo hàng trăm doanh nghiệp cấp 1- 2, dần hình thành một hệ sinh thái công nghiệp kiểu Hàn Quốc lan tỏa trên toàn tỉnh.

Công ty TNHH Solum Vina, KCN Bá Thiện 2 (xã Bình Xuyên) với 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc chuyên phát triển các sản phẩm linh kiện điện tử có hàm lượng công nghệ cao.

Điểm nổi bật trong “chân dung” doanh nghiệp Hàn Quốc tại Phú Thọ là sự nghiêm ngặt về tiêu chuẩn chất lượng và kỷ luật vận hành. Các doanh nghiệp như Interflex Vina (linh kiện cho Samsung), Haesung Vina (ống kính camera), Doowon Vina (linh kiện ô tô), Namuga hay JNTC Vina (kính bảo vệ màn hình và camera) đều đầu tư đồng bộ vào R&D, phòng kiểm định chất lượng, phòng thí nghiệm và hệ thống đào tạo nghề nội bộ. Mô hình sản xuất cụm với nhà máy chính và các doanh nghiệp vệ tinh cùng việc áp dụng các tiêu chí PPM, truy xuất dữ liệu, tự động hóa đã giúp nâng cao năng lực công nghiệp phụ trợ, đồng thời củng cố vị thế của Phú Thọ trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Khi trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp Hàn Quốc, có thể thấy 4 yếu tố nhà đầu tư đánh giá cao nhất lợi thế của tỉnh gồm: Vị trí thuận lợi, chi phí hợp lý, quỹ đất sạch và thủ tục hành chính minh bạch. Tuy nhiên, hai “điểm cộng” mang tính quyết định lại là nguồn điện ổn định và lực lượng lao động dồi dào.

Về hạ tầng lưới điện, Phú Thọ đã “đi trước một bước” khi liên tục nâng cấp hạ tầng điện lực: Trạm 220kV Phú Thọ 2 được đóng điện trong năm 2025; Trạm 220kV Bá Thiện (Vĩnh Phúc cũ) đã hoàn thành giai đoạn 1; nhiều trạm 110kV mới được xây dựng và lưới truyền tải 110- 500kV được liên kết chặt chẽ. Nhờ đó, doanh nghiệp vận hành liên tục, giảm rủi ro dừng chuyền - yếu tố then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về nguồn nhân lực, Phú Thọ và các tỉnh lân cận sở hữu lực lượng lao động trẻ, kỷ luật tốt, phù hợp với ngành điện tử, cơ khí chính xác, bán dẫn hậu kỳ. Một “đường dẫn kỹ năng” đã hình thành từ hệ thống trường nghề, cao đẳng và đại học kỹ thuật kết hợp với doanh nghiệp Hàn Quốc, giúp nhà đầu tư mới nhanh chóng tuyển dụng và sớm đi vào vận hành.

“Hạ tầng mềm” tiếp tục củng cố niềm tin với mô hình một cửa - đúng hẹn được vận hành thực chất; quá trình số hóa được đẩy mạnh; đầu mối xử lý hồ sơ rõ ràng; cơ chế giải quyết vướng mắc nhanh cùng các chương trình aftercare hỗ trợ trực tiếp cho từng doanh nghiệp. Đặc biệt trong giai đoạn COVID -19, tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Trung ương để duy trì sản xuất, tạo dựng niềm tin dài hạn cho cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc.

Nhờ những nền tảng này, thu hút FDI Hàn Quốc vào Phú Thọ liên tục tăng trưởng. Tính đến ngày 15/10/2025, toàn tỉnh có 729 dự án FDI với tổng vốn 13,198 tỷ USD; trong đó 387 dự án Hàn Quốc, chiếm 53% số dự án và 40% tổng vốn đầu tư - chủ yếu trong các lĩnh vực điện tử, bảng mạch và may mặc.

Chính quyền kiến tạo - Doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn

Phú Thọ khẳng định quan điểm nhất quán: “Thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh”. Với các doanh nghiệp Hàn Quốc, tỉnh cam kết đồng hành trọn vòng đời dự án từ khảo sát, cấp phép, triển khai, vận hành đến mở rộng. Cơ chế một cửa - đúng hẹn được vận hành thực chất trên nền tảng số; toàn bộ quy trình, biểu mẫu, thời hạn xử lý được công khai trên nền tảng số; doanh nghiệp có thể theo dõi tiến độ theo thời gian thực. Khi phát sinh vướng mắc, hệ thống có cơ chế “escalation” để xử lý ngay. Tỉnh duy trì đối thoại chuyên đề định kỳ với Đại sứ quán Hàn Quốc, KOTRA, KOCHAM và thiết lập Korean Desk làm đầu mối hỗ trợ riêng, tiếp nhận hồ sơ song ngữ Hàn- Việt chuyên trách, giúp kết nối nhanh giữa doanh nghiệp và các sở, ngành.

Về hạ tầng, tỉnh chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch và hoàn thiện đầy đủ đường, điện, nước, viễn thông đến chân công trình. Các khu công nghiệp đều có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn. Đối với các ngành yêu cầu nguồn điện ổn định tuyệt đối như cơ khí chính xác, điện tử và bán dẫn, tỉnh phối hợp chặt với ngành điện lực bảo đảm cung ứng liên tục.

Với các dự án chiến lược, Phú Thọ ưu tiên giải phóng mặt bằng nhanh, hoàn thiện hạ tầng ngoài hàng rào và điều chỉnh phương án đầu tư phù hợp nhu cầu doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với yêu cầu đặc thù của nhà đầu tư Hàn Quốc, tỉnh sẵn sàng “thiết kế theo đơn đặt hàng” trong khuôn khổ pháp luật như ưu đãi thuế - đất đai, rút gọn thủ tục trực tuyến, bố trí lịch làm việc linh hoạt, đáp ứng yêu cầu “time-to-market”.

Nguồn nhân lực tiếp tục là trụ cột quan trọng. Tỉnh đặt hàng đào tạo theo tiêu chuẩn doanh nghiệp Hàn Quốc, hỗ trợ tuyển dụng, phát triển nhà ở công nhân và các dịch vụ thiết yếu; thúc đẩy kết nối FDI - DDI thông qua Supplier Matching Day, tư vấn tiêu chuẩn ISO/IATF và xây dựng phòng thí nghiệm, kiểm định dùng chung nhằm nâng tỷ lệ nội địa hóa, giảm chi phí logistics. Sau cấp phép, các tổ công tác liên ngành tiếp tục đồng hành trong công tác aftercare, kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến lao động, môi trường, thủ tục và hạ tầng để doanh nghiệp yên tâm mở rộng.

Bệ phóng chiến lược đưa Phú Thọ vào chuỗi giá trị công nghệ cao

Dòng vốn Hàn Quốc đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong giai đoạn mới, tỉnh xác định 3 nhóm ngành trọng điểm thu hút nhà đầu tư Hàn Quốc. Thứ nhất là bán dẫn phụ trợ và điện tử thông minh. Tỉnh ưu tiên thu hút các doanh nghiệp trong phân khúc lắp ráp- kiểm tra- đóng gói (ATP), hướng tới hình thành tổ hợp công nghiệp bán dẫn với hạ tầng kỹ thuật tiên tiến gồm nước tuần hoàn, năng lượng tái tạo độc lập và hệ thống quản trị theo chuẩn quốc tế. Thứ 2 là máy tính, thiết bị điện tử, công nghiệp hỗ trợ, tỉnh đang xúc tiến phát triển Cụm công nghiệp điện tử - công nghệ cao, tập trung vào sản phẩm linh kiện, modul camera, SMT và các sản phẩm giá trị gia tăng cao. Thứ 3 là ô tô điện - xe máy điện - cơ khí chính xác. Tỉnh kỳ vọng thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia chuỗi giá trị xe điện từ pin, động cơ, linh kiện, khung, vỏ đến lắp ráp hoàn chỉnh hướng tới trở thành trung tâm sản xuất phương tiện xanh hàng đầu miền Bắc.

Song song với định hướng ngành, Phú Thọ xây dựng hình ảnh điểm đến đầu tư tin cậy - thân thiện - chuyên nghiệp, dựa trên ba giá trị cốt lõi: Tốc độ - minh bạch - đồng hành lâu dài. Hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai chủ động thông qua KOTRA, KOCHAM và các tổ chức Hàn Quốc nhằm tăng nhận diện và củng cố niềm tin.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính và các sở, ngành xác định nâng cao năng lực phục vụ doanh nghiệp Hàn Quốc là nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng để Phú Thọ tiếp tục là “đất lành” cho các “đại bàng” Hàn Quốc phát triển bền vững.

Văn Cường