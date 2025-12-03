Dấu ấn nông nghiệp Phú Thọ

Năm 2025 với nhiều biến động và thách thức đối với ngành nông nghiệp cả nước, khi thiên tai, mưa lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến sản xuất và đời sống của người dân. Trong bối cảnh ấy, nông nghiệp Phú Thọ vẫn tạo ra những bứt phá quan trọng, khẳng định sự chỉ đạo quyết liệt, đổi mới tư duy và cách làm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực vươn lên của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Những kết quả đạt được không chỉ phản ánh sự tăng trưởng về lượng mà còn cho thấy bước chuyển căn cơ về chất, hướng tới nền nông nghiệp thông minh, bền vững, có giá trị gia tăng cao.

Trước tác động bất lợi của thời tiết và dịch bệnh, tỉnh kiên trì triển khai các giải pháp mang tính chiến lược. Đó là ứng dụng khoa học – công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, hình thành các vùng sản xuất tập trung, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

Năm 2025, tiếp tục ghi nhận sự hồi sinh của vùng cam Cao Phong

Toàn tỉnh đã hình thành 686 vùng trồng trọt tập trung với quy mô 82,8 nghìn ha, trong đó nhiều vùng đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ. Các mô hình sản xuất lúa đặc sản như nếp gà gáy, nếp Quạ đen, gạo J02, nếp Trứng khe Miền Đồi... tiếp tục được mở rộng, nâng cao chất lượng và nhiều sản phẩm được chứng nhận OCOP.

Năng suất và sản lượng các cây trồng chủ lực như lúa, ngô, chè, rau, chuối, bưởi... đều tăng so với năm 2024, cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa.

Lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục trải qua quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ. Chăn nuôi gia cầm, bò và đặc biệt là bò sữa vẫn tăng trưởng tốt. Các mô hình trang trại áp dụng an toàn sinh học, chăn nuôi hữu cơ phát triển mạnh.

Tổng đàn vật nuôi toàn tỉnh đạt gần 40 triệu con, sản lượng thịt hơi hơn 470 nghìn tấn; đàn bò sữa đạt 18,6 nghìn con, cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định cho chuỗi liên kết với Vinamilk và Cô gái Hà Lan.

Nuôi trồng thủy sản phát triển theo hướng công nghệ cao, đặc biệt là nuôi cá lồng trên sông Đà, sông Lô và hồ Hòa Bình với hơn 6.400 lồng, sản lượng thủy sản đạt gần 84 nghìn tấn (tăng 5,3%).

Lâm nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 43,52%.

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục là điểm sáng của tỉnh. Đến cuối năm 2025, 84/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới (63,2%), trong đó 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 525 khu dân cư kiểu mẫu. Các tiêu chí về giao thông, hạ tầng, môi trường, văn hóa... đều có bước tiến rõ rệt. Nông thôn mới ở Phú Thọ không chỉ là hạ tầng khang trang mà còn là sự đổi mới trong tư duy sản xuất, tổ chức cộng đồng, văn hóa nông thôn và chất lượng sống của người dân.

Một trong những thành tựu nổi bật nhất của năm 2025 là tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,75%. Riêng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,0–4,5%, cho thấy tác động thiết thực của các chính sách hỗ trợ sinh kế và đầu tư cơ sở hạ tầng.

Tỉnh triển khai hiệu quả nguồn vốn hơn 1,6 nghìn tỷ đồng thuộc Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ưu tiên đầu tư giao thông, trường học, nước sinh hoạt và các mô hình sản xuất.

Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành chương trình xóa 10.801 căn nhà tạm, nhà dột nát – khẳng định quyết tâm, sự chăm lo của Đảng bộ, chính quyền đối với hộ nghèo, gia đình chính sách và người yếu thế.

Việc xây dựng liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ theo chuỗi giá trị tiếp tục được quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh có 219 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, trong đó nhiều chuỗi đã xây dựng thương hiệu và vươn ra thị trường cả nước như: chuỗi bưởi Đoan Hùng, bưởi đỏ, bưởi Diễn; chuỗi chuối Lương Sơn, Cao Phong; chuỗi bò sữa liên kết với Vinamilk, Cô gái Hà Lan; chuỗi chăn nuôi lợn với Công ty CP. Các chuỗi liên kết giúp giá trị sản phẩm tăng 15–20%, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời tạo sự ổn định trong tiêu thụ – yếu tố then chốt của nông nghiệp hiện đại.

Khu vực kinh tế hợp tác tiếp tục phát triển mạnh. Toàn tỉnh có 1.142 hợp tác xã nông nghiệp và hơn 1.100 trang trại đạt tiêu chí. Nhiều hợp tác xã đã chuyển mình mạnh mẽ, áp dụng chuyển đổi số, quản trị hiện đại, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp tiếp tục khẳng định thương hiệu, đặc biệt trong chuỗi giá trị chè: diện tích 14,5 nghìn ha, sản lượng chè búp tươi trên 180 nghìn tấn/năm; 18 doanh nghiệp xuất khẩu hơn 21 nghìn tấn chè/năm sang các thị trường Trung Đông, Ấn Độ, Nga, Mỹ.

Song song với đó, tỉnh phát triển các cơ sở chế biến gạo, rau quả sấy, thịt đóng gói, sản phẩm OCOP..., từng bước hình thành chuỗi sản xuất – chế biến – tiêu thụ khép kín.

Chương trình OCOP tiếp tục là điểm sáng nổi bật: 609 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên; 6 sản phẩm đạt 5 sao (Mì gạo Hùng Lô, Chè Đình cao cấp, Set quà Con Cui, Măng nứa khô nấu ngay...); 100 sản phẩm 4 sao và 503 sản phẩm 3 sao. OCOP góp phần quan trọng nâng tầm thương hiệu nông sản Phú Thọ, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Kết quả ấn tượng của năm 2025 là minh chứng rõ cho thấy sự chuyển đổi tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, từ chú trọng số lượng sang đề cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng, hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp và chuyển đổi số toàn diện trong sản xuất, quản lý, truy xuất nguồn gốc. Những kết quả đạt được trong năm 2025 tạo nền tảng quan trọng để ngành vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới – xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của và nâng cao vị thế vùng Đất Tổ trong tiến trình hội nhập.

Lê Chung