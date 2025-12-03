“Đòn bẩy” hỗ trợ giải quyết việc làm

Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nhiều năm qua đã trở thành “đòn bẩy” hỗ trợ giải quyết việc làm và là một trong những trụ cột quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh. Với mạng lưới 19 điểm giao dịch tại các phường: Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất và xã Thịnh Minh, chương trình cho vay này đã được Phòng Giao dịch NHCSXH Hòa Bình phối hợp cùng chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai đồng bộ, minh bạch nhằm đưa nguồn vốn ưu đãi tiếp cận nhanh, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả thực chất.

Cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH Hòa Bình kiểm tra hiệu quả vốn vay của gia đình chị Nguyễn Thị Loan ở tổ 3 Thái Bình, phường Thống Nhất.

Với đặc thù chủ yếu thuộc địa bàn thành phố Hòa Bình (cũ), nhu cầu vay vốn để duy trì và mở rộng việc làm của người dân ở các phường: Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất và xã Thịnh Minh ngày càng tăng. Thống kê 11 tháng năm 2025 cho thấy, doanh số cho vay đạt mức tăng trưởng ổn định, tổng dư nợ đạt 493 tỉ đồng với 9.248 khách hàng còn dư nợ, trong đó chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm có dư nợ cao nhất với 243,4 tỉ đồng. Từ nguồn vốn ưu đãi này, nhiều hộ đã mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, chuyển đổi mô hình kinh doanh, áp dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng thu nhập. Đây là tín hiệu cho thấy dòng vốn chính sách không chỉ đóng vai trò tạm thời, mà đang trở thành “đòn bẩy” kích hoạt các nguồn lực xã hội phát triển.

Điểm nổi bật là công tác giao dịch lưu động được duy trì nền nếp tại 19 điểm giao dịch cố định. Việc đưa ngân hàng đến gần người dân đã giúp tiết giảm chi phí, thời gian, đồng thời đảm bảo công khai các quy trình nghiệp vụ ngay tại nơi cư trú. Với 205 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) hoạt động nền nếp, tạo nên mạng lưới giám sát, giúp người dân yên tâm khi vay, sử dụng vốn hiệu quả và trả nợ đúng hạn. Cùng với giải ngân, NHCSXH còn chủ động phối hợp với UBND các phường và các tổ chức chính trị - xã hội rà soát nhu cầu việc làm, lập danh sách hộ vay theo mức độ ưu tiên; hướng dẫn phương án sản xuất, quản lý dòng vốn. Chính cách làm bài bản này đã giúp nguồn vốn ưu đãi thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tại mỗi gia đình, khu dân cư.

Tích cực thực hiện chương trình cho vay, tính đến hết tháng 11/2025, đã có 4.863 lao động trên địa bàn 5 phường, xã do Phòng Giao dịch NHCSXH Hòa Bình quản lý được hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn ưu đãi này. Nhiều lao động không chỉ vượt khó mà còn mở rộng sản xuất, vươn lên trở thành hộ khá giả ở địa phương. Mở cửa hàng làm nhôm kính được 10 năm, gia đình chị Nguyễn Thị Loan ở tổ 3 Thái Bình, phường Thống Nhất thường xuyên cần vốn để lưu chuyển hàng hóa do nhiều công trình khách hàng chưa thanh toán ngay sau khi lắp đặt. Vì thế, tháng 10 vừa qua, gia đình chị quyết định làm hồ sơ vay vốn NHCSXH để mở rộng kinh doanh. Với khoản vay 100 triệu đồng theo chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, vợ chồng chị Loan mua sắm thêm máy móc và vật liệu, đáp ứng nhu cầu làm cửa nhôm kính, cửa cuốn của người dân tăng cao dịp cuối năm. Không chỉ có việc làm ổn định, cơ sở sản xuất nhôm kính của gia đình chị Loan còn tạo thêm việc làm thường xuyên cho 3 lao động địa phương với thu nhập 9 triệu đồng/người/tháng. Chị Loan chia sẻ: “Trước đây xưởng nhỏ lẻ, chủ yếu sản xuất phục vụ công trình nhỏ. Từ khi có thêm thiết bị, gia đình tôi có thể nhận các hợp đồng lớn hơn, phục vụ khách hàng trong và ngoài tỉnh. Nếu không có vốn ưu đãi kịp thời, gia đình tôi khó có thể đầu tư thêm máy móc, thiết bị phục vụ công việc. Hơn nữa, lãi vay thấp giúp tôi yên tâm đầu tư lâu dài”.

Thực tế cho thấy, diện bao phủ tín dụng chính sách tại khu vực Hòa Bình ngày càng rộng, chất lượng tín dụng duy trì ổn định. Người dân chủ động trả nợ, gửi tiết kiệm, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt vai trò giám sát, bảo đảm vốn vay đến đúng người, sử dụng đúng mục tiêu. Đây là một trong những yếu tố tạo niềm tin xã hội đối với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, giải quyết việc làm. Đáng chú ý, nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm đã góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, khuyến khích phát triển kinh tế hộ cá thể, kinh tế nhỏ và vừa. Từ nông nghiệp, dịch vụ đến ngành nghề thủ công, nhiều mô hình sinh kế mới xuất hiện, tạo bước chuyển mạnh trong phát triển kinh tế tại các phường.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Ngọc - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh, người trực tiếp điều hành hoạt động của Phòng Giao dịch NHCSXH Hòa Bình cho biết: “Để chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tiếp tục phát huy hiệu quả cao hơn, thời gian tới, cán bộ Phòng Giao dịch tiếp tục bám sát nhu cầu từng địa bàn, đẩy mạnh giải ngân, đặc biệt đối với các mô hình sản xuất có khả năng lan tỏa và tạo việc làm dài hạn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, hướng dẫn phương án sản xuất hiệu quả, phòng ngừa rủi ro tín dụng. Đồng thời, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các hội, đoàn thể trong quản lý nguồn vốn; ứng dụng công nghệ số, cải tiến quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân".

Hồng Nhung