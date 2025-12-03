Xã hội
Thời tiết ngày 3/12: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét từ đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/12, bộ phận không khí lạnh đã tiến sát biên giới phía Bắc và bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. Sáng nay, khối khí lạnh tràn xuống Đông Bắc Bộ rồi lan nhanh sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và phía Bắc Trung Trung Bộ.

Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa, mưa nhỏ rải rác, từ đêm nay, trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Cùng thời điểm, tại TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và TP Hồ Chí Minh ghi nhận mưa rào, dông rải rác, có điểm mưa to đến rất to. Diễn biến mưa tiếp tục phức tạp khi dải mây ẩm kết hợp với không khí lạnh gây mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ.

Dự báo trong ngày 3/12, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40–100mm, có nơi vượt 150mm. Mưa lớn lặp lại trong ngày và đêm 4/12 tại các tỉnh Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi với lượng mưa 40–80mm, cục bộ trên 150mm.

Không khí lạnh tăng cường gây mưa rét ở Bắc Bộ.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 10–30mm, nơi mưa to trên 60mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn tại khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có xu hướng giảm từ ngày 5/12, song nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại đô thị.

Trên biển, lúc 1 giờ ngày 3/12, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ở 13,6 độ Vĩ Bắc, 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam. Sáng nay, vùng biển Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông và ngoài khơi Gia Lai – Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động với sóng cao 2–4m.

Trong ngày và đêm 3/12, Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 3–5m. Ở Vịnh Bắc Bộ, ban ngày gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, đến đêm giảm dần, sóng biển cao 2–4m.

Chiều và đêm 3/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Huế và phía Bắc giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật 7–8, biển động. Ngoài ra, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau có mưa dông rải rác, nguy cơ xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7.

Các địa phương cần theo dõi sát dự báo, chủ động ứng phó mưa lớn, gió mạnh trên biển và rét đậm tại vùng núi phía Bắc.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác; đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 25-27 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 13-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Nam Quảng Trị-Tp. Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 16-18 độ C, phía Nam 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 25-27 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

