Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cắt băng khánh thành trụ sở làm việc của xã Trung Sơn

Sáng 11/2, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã Trung Sơn long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình trụ sở làm việc của xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Trung Sơn.

Dự buổi lễ có đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc xã Trung Sơn.

Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn Đinh Hải Nam báo cáo quá trình xây dựng công trình trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Trung Sơn.

Trung Sơn là xã vùng khó khăn của tỉnh được thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng xã Trung Sơn thuộc huyện Yên Lập cũ, có diện tích tự nhiên 97,3 km2, dân số trên 6.200 người. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 5, cuối tháng 8/2025, trên địa bàn xã có mưa to đến rất to, làm sạt lở nhiều nơi.

Đặc biệt, ngày 26/8/2025, mái taluy đồi cao gần 100m phía sau trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã bị sạt lở, ước tính chiều dài đoạn sạt khoảng 40m, chiều cao khoảng 20m, khối lượng sạt lở gần 1.000m3. Vụ sạt lở đã làm hư hỏng 2 nhà vệ sinh và 1 đoạn tường bao của trụ sở xã; mái taluy âm đường tỉnh 321 phía trước trụ sở bị sạt trượt đoạn dài 15m. Đến sáng 27/8/2025, trên địa bàn xã tiếp tục có mưa to, mái taluy đồi phía sau trụ sở tiếp tục sạt lở. Để đảm bảo an toàn, xã đã di chuyển toàn bộ cán bộ, công chức đến Trạm Y tế, Công an xã và nhà văn hóa khu Nai, khu Sặt để làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Trung Sơn.

Trước tình hình đó, ngày 1/9/2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra thực địa, làm việc và có ý kiến chỉ đạo cụ thể khắc phục sạt lở, đồng ý để xã Trung Sơn xây dựng trụ sở mới tại địa bàn khu Sặt theo hình thức khẩn cấp. Ngay sau khi có kết luận và quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng công trình trụ sở, Đảng ủy, HĐND, UBND xã khẩn trương tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định và tổ chức khởi công công trình vào ngày 25/9/2025.

Khu đất xây dựng trụ sở có diện tích 8.592 m2 tại khu Sặt. Quy mô công trình gồm 4 tòa nhà: Nhà làm việc Đảng ủy, Ủy ban MTTQ xã; nhà làm việc HĐND, UBND xã; nhà làm việc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, Ban Quản lý dự án và hội trường lớn; nhà bếp ăn, phòng công vụ cho cán bộ.

Các hạng mục phụ trợ gồm: Cầu nối; nhà bảo vệ, nhà để xe, cổng, tường rào, sân vườn cây xanh; hệ thống điện, nước thiết kế đồng bộ. Tổng mức đầu tư công trình là 41 tỷ đồng. Tư vấn thiết kế do Trung tâm Tư vấn quy hoạch tỉnh Phú Thọ, tư vấn giám sát do Công ty TNHH đầu tư An Phú Thịnh, tư vấn quản lý dự án do Công ty cổ phần đầu tư Sơn Hưng, đơn vị thi công do Công ty TNHH xây dựng Tự Lập thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng quà, chúc Tết các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Trung Sơn.

Sau hơn 4 tháng thi công, công trình đã hoàn thành. Trụ sở mới được đưa vào sử dụng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, môi trường làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, mà còn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ Nhân dân trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, công trình trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Trung Sơn thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tới các vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn của tỉnh. Đồng thời, thể hiện sự linh hoạt, phản ứng kịp thời, sát thực tiễn, quyết tâm vượt qua khó khăn, nói đi đôi với làm của các cấp chính quyền tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà, chúc Tết các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Trung Sơn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao 500 triệu đồng do Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam ủng hộ cho chương trình an sinh xã hội của xã Trung Sơn.

Đồng chí biểu dương tinh thần quyết tâm của xã Trung Sơn, sự phối hợp của các sở, ngành, đơn vị, nỗ lực của các nhà thầu, đơn vị thi công đã “vượt nắng, thắng mưa”, thi công “ba ca, bốn kíp” để đưa công trình về đích nhanh chóng chỉ sau hơn 4 tháng, tạo điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ xã, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được giao.

Lãnh đạo Công ty TNHH xây dựng Tự Lập tặng hoa chúc mừng và trao tặng 100 triệu đồng tiền mặt cho Quỹ Khuyến học xã Trung Sơn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Chính quyền xã Trung Sơn phối hợp với nhà thầu thi công tiếp tục hoàn thiện để bàn giao công trình; có phương án khai thác sử dụng công trình có hiệu quả. Đồng thời quan tâm công tác bảo dưỡng, vận hành công trình lâu dài, bền vững.

Đồng chí lưu ý, thời gian tới, xã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tổ chức thành công, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có công với cách mạng để đảm bảo mọi người dân được đón Tết đầm ấm, vui tươi.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm, trao đổi với người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trung Sơn.

Toàn cảnh công trình trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Trung Sơn trong ngày khánh thành.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng 60 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Trung Sơn. Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng cho chương trình an sinh xã hội của xã. Công ty TNHH xây dựng Tự Lập tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học xã Trung Sơn.

Đinh Vũ