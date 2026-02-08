5 đồ uống hỗ trợ gan thải độc

Nước chanh giàu vitamin C giúp chống oxy hóa, hỗ trợ chức năng gan, trong khi trà xanh chứa catechin giúp giảm stress oxy hóa và tăng cường chuyển hóa.

Gan là cơ quan thiết yếu, đóng vai trò đào thải độc tố, chuyển hóa dưỡng chất và hỗ trợ tiêu hóa. Bên cạnh uống đủ nước, một số loại đồ uống giàu chất chống oxy hóa, vitamin và hoạt chất kháng viêm có thể hỗ trợ chức năng gan và quá trình thải độc tự nhiên.

Nước chanh giàu vitamin C - chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng hoạt động enzym gan đồng thời hỗ trợ loại bỏ độc tố. Uống nước chanh ấm kích thích tiết mật, tăng cường tiêu hóa và chuyển hóa chất béo. Dùng đồ uống này vào buổi sáng góp phần khởi động quá trình giải độc gan, cung cấp nước cho cơ thể.

Trà xanh chứa catechin - chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào gan. Uống 1-2 tách trà xanh mỗi ngày hỗ trợ giảm tích tụ mỡ gan, phòng ngừa gan nhiễm mỡ, đồng thời giảm viêm và tăng cường chuyển hóa trong cơ thể.

Nước ép củ dền cung cấp betalain góp phần giảm stress oxy hóa và viêm tại gan. Đồ uống này còn hỗ trợ tăng sản xuất enzym giải độc, cải thiện dòng mật, từ đó thúc đẩy gan loại bỏ độc tố hiệu quả hơn. Sử dụng nước ép củ dền vài lần mỗi tuần có lợi cho chức năng gan cùng hệ tiêu hóa.

Trà nghệ chứa hoạt chất curcumin có tác dụng chống oxy hóa và kháng viêm mạnh. Trà nghệ bảo vệ tế bào gan, tăng tiết mật, hỗ trợ tái tạo tế bào gan. Uống trà nghệ kèm tiêu đen còn giúp tăng hấp thu curcumin, góp phần phòng bệnh gan.

Nước gừng và bạc hà làm từ gừng giúp giảm viêm gan, trong khi bạc hà hỗ trợ tiêu hóa, kích thích tiết mật. Uống nước gừng, bạc hà ấm để cải thiện tuần hoàn, hỗ trợ đào thải độc tố qua đường tiêu hóa và tăng cường cơ chế thải độc tự nhiên của gan.

Theo vnexpress.net