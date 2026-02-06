Điều trị thành công ca bệnh nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người”

Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa Phúc Yên vừa điều trị thành công một ca bệnh Whitmore do nhiễm vi khuẩn Burkholderia pseudomallei (vi khuẩn “ăn thịt người”) đối với người bệnh nam N.V.T., 54 tuổi, ở phường Phúc Yên. Người bệnh có nhiều bệnh lý nền, nhập viện trong tình trạng nặng với suy hô hấp và sốc nhiễm khuẩn.

Các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Phúc Yên tận tình chăm sóc sức khoẻ người bệnh.

Trước khi nhập viện khoảng 2 ngày, người bệnh xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, khó thở. Dù đã tự dùng thuốc hạ sốt tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện, sốt cao liên tục và khó thở ngày càng tăng. Gia đình đã nhanh chóng đưa người bệnh đến Bệnh viện đa khoa Phúc Yên để thăm khám và điều trị.

Tại bệnh viện, người bệnh được chẩn đoán suy hô hấp - viêm phổi/đái tháo đường, điều trị bằng kháng sinh, thở máy không xâm nhập và kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị, tình trạng không cải thiện, người bệnh tiếp tục sốt cao, ý thức chậm dần, huyết áp tụt, nhanh chóng tiến triển sang sốc nhiễm khuẩn.

Trước diễn biến nguy kịch, người bệnh được chuyển hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, đồng thời tiến hành nuôi cấy đờm để xác định tác nhân gây bệnh. Kết quả xét nghiệm xác định người bệnh nhiễm vi khuẩn Burkholderia pseudomallei - tác nhân gây bệnh Whitmore.

Ngay sau khi xác định nguyên nhân, các bác sĩ đã điều chỉnh phác đồ kháng sinh phù hợp, kết hợp hồi sức tích cực. Nhờ được chẩn đoán sớm và điều trị đúng hướng, tình trạng người bệnh dần cải thiện rõ rệt: Thoát sốc, ngừng thuốc vận mạch, được rút ống nội khí quản và cắt sốt sau 6 ngày điều trị.

Sau 21 ngày điều trị, kết quả nuôi cấy đờm không còn phát hiện vi khuẩn gây bệnh. Người bệnh được xuất viện trong tình trạng ổn định, tiếp tục điều trị duy trì bằng thuốc uống trong 3 tháng theo phác đồ nhằm phòng ngừa tái phát.

Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở người và động vật do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra. Bệnh có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, khó chẩn đoán và tỷ lệ tử vong cao, nhất là ở những trường hợp viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng.

Vi khuẩn này thường tồn tại trong đất và nước bị ô nhiễm, xâm nhập vào cơ thể qua da trầy xước, niêm mạc, đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa. Sau khi xâm nhập, vi khuẩn có thể gây nhiễm khuẩn huyết, hình thành các ổ áp xe tại nhiều cơ quan như phổi, gan, lách, da và thậm chí cả hệ thần kinh trung ương.

Thuý Hường