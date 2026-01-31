12 phường, xã được tổ chức bắn pháo hoa nổ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 1669/UBND-KGVX16 ngày 30/1/2026 về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tại các xã, phường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho phép 12 phường, xã tổ chức bắn pháo hoa nổ gồm: Xuân Hòa, Phú Thọ, Hiền Lương, Đan Thượng, Tây Cốc, Đông Thành, Cẩm Khê, Mai Châu, Lương Sơn, Yên Thủy, An Nghĩa, Kim Bôi.

Danh sách các xã, phường được cho phép bắn pháo hoa nổ Đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thời gian bắn vào Đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, loại pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút. Kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn vận động tài trợ xã hội hóa (không sử dụng ngân sách Nhà nước).

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường liên quan tổ chức, thực hiện đảm bảo tuyệt đối an toàn. Công an tỉnh chủ trì, chỉ đạo Công an các xã, phường xây dựng phương án và tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho Nhân dân tại các điểm bắn pháo hoa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện bắn pháo hoa tại các xã, phường. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán an toàn, lành mạnh.

UBND các phường, xã: Xuân Hòa, Phú Thọ, Hiền Lương, Đan Thượng, Tây Cốc, Đông Thành, Cẩm Khê, Mai Châu, Lương Sơn, Yên Thủy, An Nghĩa, Kim Bôi phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bắn pháo hoa trên địa bàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy, nổ trong quá trình tổ chức bắn pháo hoa.

Như vậy, cùng với 3 điểm bắn pháo hoa tại 3 phường trên địa bàn tỉnh - phường Việt Trì, phường Hòa Bình, phường Vĩnh Phúc (bắn pháo hoa nổ hỗn hợp tầm cao và tầm thấp), thì toàn tỉnh Phú Thọ có 15 điểm bắn pháo hoa Đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

P.V