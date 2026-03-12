iPhone 15 Pro Max cũ giá hiện nay bao nhiêu? Top iPhone cũ nên mua

iPhone 15 Pro Max và các dòng iPhone cũ được nhiều người quan tâm khi muốn dùng Apple với chi phí dễ tiếp cận trong khi các dòng máy mới ngày càng cao. Đặc biệt, điện thoại 15 Pro Max cũ có mức giá đã giảm so với lúc mới ra mắt. Bài viết dưới đây cập nhật giá 15 Pro Max cũ và gợi ý một số mẫu cũ đáng mua hiện nay.

Giá iPhone 15 Pro Max cũ hiện nay

Giá iPhone 15 Pro Max cũ hiện nay thường dao động tùy theo dung lượng lưu trữ và tình trạng của thiết bị. Các phiên bản dung lượng từ 256GB đến 1TB có mức giá khác nhau, máy cũ có ngoại hình đẹp nằm trong khoảng từ 24 triệu đến 29,5 triệu. Nếu thiết bị có vết trầy nhẹ, mức giá thường thấp hơn một chút, từ 23 đến 28,5 triệu.

Ngoài hai nhóm trên, một số máy có dấu hiệu cấn viền hoặc trầy xước rõ hơn thường được bán với giá dễ tiếp cận. Những phiên bản này với dung lượng từ 256GB đến 1TB thường có giá khoảng 22 triệu đến 27,5 triệu.

Top các dòng iPhone cũ đáng mua hiện nay

Nhiều mẫu iPhone sau một thời gian ra mắt vẫn giữ hoạt động mượt mà và thiết kế hiện đại, vì vậy thị trường iPhone đã qua sử dụng luôn nhận được sự quan tâm lớn. Dưới đây là top những dòng iPhone đã kích hoạt đáng chú ý hiện nay.

iPhone 15 Pro Max cũ - Lựa chọn cao cấp đáng cân nhắc

iPhone 15 Pro Max thường được nhắc đến khi tìm kiếm những mẫu iPhone cũ cao cấp nhưng vẫn còn giá trị tốt. Điểm cộng lớn trên phiên bản này chính là chip A17 Pro và bộ camera chất lượng cao. Khi chọn mua máy cũ, nhiều người ưu tiên model này nhờ khả năng vận hành trơn tru trong nhiều năm tới.

iPhone cũ mang đến hiệu năng mạnh và trải nghiệm cao cấp

iPhone 15 Pro cũ cũng là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm người dùng thích thiết bị nhỏ gọn. Model này có hiệu năng, chip xử lý và hệ thống camera gần như tương đồng với 15 Pro Max. Điểm khác biệt dễ thấy nằm ở dung lượng pin thấp hơn một chút, vì vậy thời lượng sử dụng có thể ngắn hơn.

iPhone 14 Pro Max cũ với chip A16 Bionic

So với phiên bản iPhone 15 Pro Max cũ, mẫu iPhone 14 Pro Max đã qua sử dụng có giá mềm hơn vài triệu đồng nhưng vẫn giữ nhiều trang bị nổi bật. Mẫu iPhone cũ này sở hữu màn hình 6.7 inch sử dụng tấm nền Super Retina XDR với tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm rõ nét khi lướt web hoặc chơi game.

Đây là lựa chọn iPhone cao cấp với chi phí hợp lý

Chip A16 Bionic kết hợp với RAM 6GB giúp iPhone 14 Pro Max xử lý tốt nhiều tác vụ khác nhau. Hệ thống camera với cảm biến chính 48MP hỗ trợ video 4K và chế độ chụp nâng cao.

iPhone 14 Pro Max cũ vẫn cập nhật các phiên bản iOS mới trong vài năm tới để duy trì tính ổn định và bảo mật. Tuy vậy, theo định hướng phần mềm của Apple, một số tính năng liên quan đến Apple Intelligence trên iOS 18 xuất hiện chủ yếu trên iPhone 15 series.

iPhone 12 Pro Max cũ có thiết kế hiện đại sau nhiều năm

iPhone 12 Pro Max đã qua sử dụng vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều người khi muốn sử dụng thiết bị Apple với mức chi phí dễ tiếp cận hơn. Thiết bị iPhone cũ này thường được nhắc đến trong phân khúc giá tầm trung. Điểm khác biệt dễ nhận thấy so với các thế hệ mới là màn hình vẫn sử dụng “tai thỏ” thay vì Dynamic Island.

iPhone 12 Pro Max vẫn giữ kiểu dáng hiện đại sau vài năm ra mắt

iPhone 12 Pro Max cũ được trang bị màn hình Super Retina XDR OLED kích thước 6.7 inch với độ sáng 1.200 nits, đủ đáp ứng tốt khi sử dụng ngoài trời. Thiết bị sử dụng chip Apple A14 Bionic sản xuất trên tiến trình 5nm cùng 6GB RAM. Thiết kế của model này vẫn giữ phong cách khung viền vuông kết hợp mặt lưng kính.

Mua iPhone cũ ở đâu uy tín?

CellphoneS là một trong những hệ thống được nhiều khách hàng tìm đến khi tham khảo và chọn mua. Đây là hệ thống bán lẻ lớn, cung cấp các dòng iPhone dã qua sử dụng như iPhone 15 Pro Max cũ hay iPhone 14 series cũ đã được kiểm tra kỹ càng, kèm theo đó là chính sách bảo hành và hỗ trợ đổi trả rõ ràng tại hệ thống trên toàn quốc.