Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan cho ngày bầu cử

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh được triển khai bài bản, kịp thời và hiệu quả. Trên khắp các tuyến phố, khu dân cư và tại các điểm bỏ phiếu, cờ Tổ quốc, pano, khẩu hiệu được trang trí trang trọng, tạo không khí phấn khởi hướng tới ngày bầu cử. Hòm phiếu được kiểm tra, chuẩn bị kỹ lưỡng; các xe tuyên truyền lưu động tỏa về các khu phố, thôn, bản, góp phần đưa thông tin về bầu cử đến gần hơn với cử tri. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân

Tại ngã tư Trần Phú - Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì được trang trí các biểu trưng, pano chào đón ngày hội non sông.

Cờ hoa, pano tuyên truyền về bầu cử được đặt tại Quảng trường Hùng Vương.

Người dân phường Tân Hòa treo cờ Tổ quốc chào mừng ngày lễ lớn.

Phố phường rực rỡ cờ hoa.

Cờ hoa rực rỡ tại ngã tư đường Phù Đổng giao Trường Chinh thuộc phường Vân Phú.

Dọc các tuyến đường ở phường Hòa Bình trang trí rực rỡ.

Xe tuyên truyền lưu động về Ngày bầu cử tại phường Vĩnh Phúc.

Xã Lạc Sơn chú trọng tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường.

Sắc cờ rực rỡ khắp các khu dân cư.

Khu vực bỏ phiếu số 11 phường Việt Trì đã sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Khu vực bỏ phiếu số 14 xã Phùng Nguyên được trang trí rực rỡ chào đón ngày bầu cử.

Xã Vĩnh Thành tuyên truyền trực quan về ngày bầu cử.

Cử tri xã Lương Sơn tìm hiểu về các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Cử tri phường Phúc Yên tìm hiểu về các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Phương Thanh - Hồng Duyên