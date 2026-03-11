Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan cho ngày bầu cử

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh được triển khai bài bản, kịp thời và hiệu quả. Trên khắp các tuyến phố, khu dân cư và tại các điểm bỏ phiếu, cờ Tổ quốc, pano, khẩu hiệu được trang trí trang trọng, tạo không khí phấn khởi hướng tới ngày bầu cử. Hòm phiếu được kiểm tra, chuẩn bị kỹ lưỡng; các xe tuyên truyền lưu động tỏa về các khu phố, thôn, bản, góp phần đưa thông tin về bầu cử đến gần hơn với cử tri. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan cho ngày bầu cử

Tại ngã tư Trần Phú - Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì được trang trí các biểu trưng, pano chào đón ngày hội non sông.

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan cho ngày bầu cử

Cờ hoa, pano tuyên truyền về bầu cử được đặt tại Quảng trường Hùng Vương.

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan cho ngày bầu cử

Người dân phường Tân Hòa treo cờ Tổ quốc chào mừng ngày lễ lớn.

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan cho ngày bầu cử

Phố phường rực rỡ cờ hoa.

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan cho ngày bầu cử

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan cho ngày bầu cử

Cờ hoa rực rỡ tại ngã tư đường Phù Đổng giao Trường Chinh thuộc phường Vân Phú.

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan cho ngày bầu cử

Dọc các tuyến đường ở phường Hòa Bình trang trí rực rỡ.

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan cho ngày bầu cử

Xe tuyên truyền lưu động về Ngày bầu cử tại phường Vĩnh Phúc.

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan cho ngày bầu cử

Xã Lạc Sơn chú trọng tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường.

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan cho ngày bầu cử

Sắc cờ rực rỡ khắp các khu dân cư.

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan cho ngày bầu cử

Khu vực bỏ phiếu số 11 phường Việt Trì đã sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan cho ngày bầu cử

Khu vực bỏ phiếu số 14 xã Phùng Nguyên được trang trí rực rỡ chào đón ngày bầu cử.

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan cho ngày bầu cử

Xã Vĩnh Thành tuyên truyền trực quan về ngày bầu cử.

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan cho ngày bầu cử

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan cho ngày bầu cử

Cử tri xã Lương Sơn tìm hiểu về các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan cho ngày bầu cử

Cử tri phường Phúc Yên tìm hiểu về các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Phương Thanh - Hồng Duyên


Phương Thanh - Hồng Duyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng tuyên truyền trực quan bầu cử đại biểu Quốc hội xe tuyên truyền lưu động Khu dân cư Kiểm tra Bỏ phiếu Nhiệm kỳ Ngày hội Hiệu quả Sẵn sàng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vòng tay yêu thương của “Mẹ đỡ đầu”

Vòng tay yêu thương của “Mẹ đỡ đầu”
2026-03-12 08:28:00

baophutho.vn Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động từ năm 2021 đã trở thành một hoạt động giàu ý nghĩa nhân...

Bản giao hưởng giữa cao nguyên Langbiang

Bản giao hưởng giữa cao nguyên Langbiang
2026-03-11 16:00:00

Cao nguyên Langbiang bồng bềnh mây trắng, chúng tôi ngược miền cổ tích về phía mặt trời, để được hòa nhịp điệu thiên nhiên giữa vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà ở tỉnh Lâm Đồng. Cao...

Bảng lương công chức dự kiến từ 1/7

Bảng lương công chức dự kiến từ 1/7
2026-03-11 15:40:00

Nếu lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1/7/2026, lương công chức cao nhất dự kiến khoảng 25,2 triệu đồng mỗi tháng và thấp nhất khoảng 3,4 triệu đồng, chưa tính các khoản phụ cấp.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long