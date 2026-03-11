{title}
Nếu lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1/7/2026, lương công chức cao nhất dự kiến khoảng 25,2 triệu đồng mỗi tháng và thấp nhất khoảng 3,4 triệu đồng, chưa tính các khoản phụ cấp.
Tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Lào Cai ngày 9/3, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chính phủ dự kiến tăng lương cơ sở 8% so với mức 2,34 triệu đồng mỗi tháng hiện nay. Theo đó, lương cơ sở sẽ tăng lên khoảng 2,527 triệu đồng mỗi tháng.
Lương cơ sở là căn cứ để tính lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: lương = lương cơ sở x hệ số lương, chưa bao gồm các khoản phụ cấp.
Theo cách tính này, mức lương cao nhất của công chức thuộc nhóm chuyên gia cao cấp dự kiến tăng từ 23,4 triệu đồng lên khoảng 25,2 triệu đồng mỗi tháng, tăng gần 1,8 triệu đồng.
Ở nhóm thấp nhất, mức lương của một số ngạch như kế toán viên sơ cấp hoặc nhân viên bảo vệ kho dự trữ dự kiến tăng từ khoảng 3,16 triệu đồng lên hơn 3,41 triệu đồng mỗi tháng, tăng khoảng 250.000 đồng so với hiện nay.
Bảng lương công chức hiện nay gồm nhiều ngạch với hệ số khác nhau. Khi lương cơ sở tăng, toàn bộ mức lương của các ngạch công chức cũng sẽ tăng tương ứng theo hệ số đang áp dụng.
Công chức làm việc tại bộ phận một cửa, Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, tháng 3/2025. Ảnh: Nguyễn Đông
Bảng lương công chức dự kiến từ 1/7/2026 như sau:
