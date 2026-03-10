Thời tiết ngày và đêm 10/3: Nhiều khu vực có mưa dông cục bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 10/3 khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

(Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 10/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng khu vực Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đáng chú ý, nhiều khu vực có mưa dông cục bộ.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi; ngày và đêm 10/03 trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ.

Trong khi Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ, nhiệt độ trung bình 17-19 độ C thì riêng Lai Châu và Điện Biên 20-22 độ C.

Theo dự báo, ngày và đêm 11/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ trung bình 19-21 độ C, riêng Lai Châu và Điện Biên 21-23 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 10/3 khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Cụ thể, ngày và đêm 10/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét; trong khi Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây và có nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 21-23 độ C, trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 25 độ C. Gió nhẹ, trời rét.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 24 độ C. Trời rét.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, ngày có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C; cao nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Phía Bắc trời rét.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa, ngày có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; riêng phía Đông Lâm Đồng có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C; cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 30-32 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sáng 10/3 có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 2-3,5m. Từ đêm 10/3, gió giảm dần. Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và khu vực Giữa Biển Đông: gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-5m. Khu vực từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long: gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 2-4m.

