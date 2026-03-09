Điểm sáng thi đua của ngành Kiểm sát

Năm 2025, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Khu vực 6 (nằm trên địa bàn xã Cẩm Khê) tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị tiêu biểu của ngành Kiểm sát tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước. Với cách làm bài bản, quyết liệt, gắn thi đua với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu cải cách tư pháp, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu công tác, tạo chuyển biến thực chất về chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Kiểm sát viên báo cáo đề xuất giải quyết vụ án bằng phương pháp sơ đồ hóa nội dung, góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua của đơn vị

VKSND Khu vực 6 quản lý địa bàn rộng, đặc điểm kinh tế - xã hội đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, song khu vực vẫn là sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, cùng với việc thu hút đầu tư, lực lượng lao động cơ học tăng nhanh, các quan hệ dân sự, kinh doanh thương mại phát sinh đa dạng, kéo theo nguy cơ tiềm ẩn về tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm công nghệ cao, ma túy, xâm phạm sở hữu.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp là phải nâng cao bản lĩnh, chuyên môn, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quán triệt các chỉ thị, kế hoạch công tác của VKSND tối cao và VKSND tỉnh, lãnh đạo đơn vị xác định thi đua phải thực chất, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo, lấy chất lượng công tố và kiểm sát làm trung tâm.

Ngay từ đầu năm, đơn vị xây dựng kế hoạch thi đua cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn; đồng thời gắn kết quả thi đua với đánh giá cán bộ, bình xét khen thưởng cuối năm, bảo đảm khách quan, công bằng.

Hoạt động tặng quà Tết tại xã Trung Sơn là việc làm thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua ‘Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau’.

Kết quả nổi bật là 100% chỉ tiêu công tác phát sinh trong năm đều đạt và vượt; trong đó vượt 44 chỉ tiêu, đạt 47 chỉ tiêu, không có chỉ tiêu không đạt. Ở lĩnh vực hình sự, đơn vị kiểm sát chặt chẽ ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; 100% số người bị bắt, tạm giữ được chuyển khởi tố đúng quy định; 100% án giải quyết đúng thời hạn, đúng tội danh; không có án bị hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát. Tỷ lệ kiến nghị, kháng nghị được chấp nhận đạt 100%, thể hiện chất lượng kiểm sát ngày càng nâng cao và vị thế của cơ quan công tố tại địa phương.

Trong lĩnh vực dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của năm 2025, vì vậy, đơn vị chủ động rà soát, phân loại án; tổ chức hội nghị chuyên đề, xây dựng tổ trao đổi nghiệp vụ đối với các vụ việc phức tạp, đặc biệt là tranh chấp hợp đồng và quyền sử dụng đất. Kết quả, không có bản án bị hủy, sửa có trách nhiệm của VKS; các kháng nghị đều được chấp nhận; nhiều kiến nghị phòng ngừa vi phạm được cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu nghiêm túc.

Song song với đó, nhiệm vụ chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, bài bản. 100% cán bộ, kiểm sát viên sử dụng thành thạo phần mềm quản lý án, số hóa hồ sơ, xây dựng báo cáo án bằng sơ đồ; từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu hồ sơ, hệ thống hóa chứng cứ, hỗ trợ soạn thảo văn bản tố tụng. Ba sáng kiến liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ được công nhận cấp cơ sở, có khả năng nhân rộng trong toàn ngành.

Đồng chí Lê Anh Thọ - Viện trưởng VKSND Khu vực 6 cho biết: “Thi đua trong ngành Kiểm sát không chỉ nhằm đạt chỉ tiêu số lượng mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến về chất lượng, bản lĩnh và trách nhiệm nghề nghiệp. Mỗi cán bộ, kiểm sát viên phải coi việc giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và lợi ích của Nhà nước là mục tiêu cao nhất; đồng thời chủ động đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chuyển đổi số trong giai đoạn mới”.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị tích cực hưởng ứng các phong trào an sinh xã hội, ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nhà Đại đoàn kết và các quỹ nhân đạo với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Những đóng góp thiết thực đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, lan tỏa hình ảnh người cán bộ kiểm sát tận tụy, trách nhiệm vì cộng đồng.

Lãnh đạo đơn vị thường xuyên quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Với thành tích đạt được, năm 2025, tập thể đơn vị được Viện trưởng VKSND tỉnh tặng Giấy khen do có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 65 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân và Giấy khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Đặc biệt, đơn vị vinh dự được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua Ngành Kiểm sát nhân dân và Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của VKSND Khu vực 6 trong bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất trên địa bàn.

Anh Thơ