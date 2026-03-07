Sức trẻ Mường Vang chung tay xây dựng nông thôn mới

Với những hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, làm lan tỏa mô hình “Ngày Chủ nhật xanh”, Đoàn Thanh niên xã Mường Vang được tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh Phú Thọ. Đây cũng là động lực để tuổi trẻ địa phương tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Tuổi trẻ xã Mường Vang ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ I tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Hang xóm Trại.

Ngay tuần đầu tiên của năm 2026, gần 600 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) các chi đoàn trong xã đồng loạt ra quân chương trình tình nguyện “Ngày Chủ nhật xanh”, mở đầu cho chuỗi hoạt động đầy tâm huyết của tuổi trẻ trong mùa mới. Hàng trăm bạn trẻ hăng hái quét dọn, phát quang, làm cỏ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Hang xóm Trại và Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã, tổ chức thắp hương tưởng niệm thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

ĐVTN dọn dẹp vệ sinh làm đẹp cảnh quan Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Mường Vang.

Trước đó, trong đợt ra quân chương trình Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện 2026, tuổi trẻ xã Mườn Vang thực hiện tu sửa, quét dọn đường cờ thanh niên xanh - sạch - đẹp, xung phong đảm nhận các phần việc như: vệ sinh môi trường, trang trí khu dân cư, treo cờ, khẩu hiệu, dựng sân khấu...

Khi các khu dân cư tổ chức các hoạt động lễ hội, lực lượng ĐVTN tích cực tham gia các chương trình văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian; hỗ trợ công tác tiếp đón đại biểu và Nhân dân; tuyên truyền vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy ước, hương ước. Nhiều mô hình, phần việc thanh niên như “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới” được gắn với hoạt động ngày hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Đồng chí Bùi Thị Giang Nga - Bí thư Đoàn xã Mường Vang khẳng định: Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” là một nội dung trọng tâm trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Với tinh thần tiên phong thực hiện phần việc xây dựng nông thôn mới, ĐVTN các chi đoàn đã tổ chức nhiều đợt ra quân hỗ trợ đổ bê tông, mở rộng đường giao thông nông thôn, dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm; triển khai các công trình thắp sáng đường quê, chỉnh trang môi trường, xây dựng các tuyến đường hoa thanh niên, thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Các hoạt động an sinh xã hội cũng được đẩy mạnh thông qua chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” với nội dung đa dạng, như: Khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho gia đình chính sách; tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới, xóa các hủ tục lạc hậu, tổ chức các lớp sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi.

Tại khu tái định cư xóm Rài, tuổi trẻ xã Mường Vang phối hợp với các lực lượng trồng cây xanh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.

Theo đồng chí Quách Tuấn Phong - Chủ tịch UBND xã Mường Vang, cùng với mô hình “Ngày Chủ nhật xanh”, ĐVTN xã đẩy mạnh hoạt động tình nguyện, định kỳ dọn vệ sinh, trồng cây, phân loại rác và làm đẹp cảnh quan. Phong trào đoàn kết được các lực lượng, có tác động nâng cao ý thức của cộng đồng trong xây dựng nếp sống văn minh và cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Trong tháng 2/2026, hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ 2026”, ĐVTN và các lực lượng phối hợp trồng hơn 200 cây xanh tại khu tái định cư xóm Rài.

Trên hành trình chung sức xây dựng nông thôn mới, đặc biệt trong cao điểm tháng 3 - Tháng Thanh niên, tuổi trẻ xã Mường Vang tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tiên phong đảm nhiệm các phần việc quét dọn đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải tại các điểm công cộng và khu dân cư; trồng cây xanh, xây dựng các tuyến đường hoa, cải tạo khuôn viên nhà văn hóa; hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn, tận dụng rác hữu cơ làm phân bón vi sinh, giảm thiểu rác thải nhựa... Qua đó, lan tỏa ý thức, nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường của cộng đồng; huy động sự tham gia của các lực lượng, đóng góp trực tiếp vào việc hoàn thành các tiêu chí về môi trường, cảnh quan trong xây dựng nông thôn mới.

Bùi Minh