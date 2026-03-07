Hành động vì quyền của phụ nữ và trẻ em gái

Thời gian qua, được sự quan tâm và ưu tiên hàng đầu của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, Phú Thọ đã đạt được những kết quả quan trọng trong bảo đảm quyền cũng như sự phát triển toàn diện của phụ nữ và trẻ em gái.

Các đại biểu và đại diện hội viên phụ nữ trong tỉnh tham gia diễu hành hưởng ứng Tháng hành động bình đẳng giới năm 2025.

Nhiều chính sách về bình đẳng giới được triển khai

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Phú Thọ có diện tích tự nhiên 9.361km2, dân số hơn 4 triệu người, trong đó nữ giới chiếm 50,2%. Tỉnh hiện có 32 thành phần dân tộc cùng sinh sống, chiếm 26% dân số, tạo nên yêu cầu cấp thiết trong việc thúc đẩy bình đẳng giới gắn với đặc thù văn hóa và điều kiện KT-XH của từng vùng.

Trong giai đoạn triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Tỉnh ủy, UBND 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ đã ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện lồng ghép các vấn đề về bình đẳng giới trong xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh, các chỉ tiêu về bình đẳng giới trong kế hoạch phát triển KT–XH của cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý ở các cấp và quá trình ra quyết định liên quan đến chủ trương, định hướng phát triển KT–XH của tỉnh.

Tỉnh cũng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về Luật Bình đẳng giới, Công ước CEDAW về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; chỉ đạo kiện toàn nhóm nữ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp...

Hội LHPN xã Thượng Cốc tổ chức hội thithông qua hình thức sân khấu hóa truyền thông về Luật Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình.

Đồng chí Khà Thị Luận - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối kết hợp của các ban, ngảnh, đoàn thể, Hội LHPN các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp, thể hiện vai trò tham mưu tích cực với cấp ủy địa phương về công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Nổi bật trong thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đã bám sát nội dung chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 -2025. Đồng thời, các cấp Hội Phụ nữ rà soát, giới thiệu phụ nữ tiêu biểu tại địa phương trên các lĩnh vực tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, , HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; triển khai hiệu quả Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và hỗ trợ trên 1.500 hộ thoát nghèo; thành lập và nhận rộng các mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, hoạt động của các “Tổ truyền thông cộng đồng”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” và câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”.

Việc thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật đã giúp đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ trên địa bàn tỉnh được cải thiện; cơ hội việc làm mở rộng hơn; vai trò nữ giới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa y tế, giáo dục ngày càng được khẳng định.

Hiện nay, nữ chủ chốt trong các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương 2 cấp ở cấp tỉnh có 3/11 đồng chí (27,3%); các sở, ngành 7/14 đồng chí (50%), cấp xã có 53/148 đồng chí (35,8%). Tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương đạt 50%. Tỷ trọng lao động nữ làm việc trong khu vực nông nghiệp trong tổng số lao động nữ có việc làm giảm xuống dưới 30%. Tỷ lệ nữ làm giám đốc/chủ doanh nghiệp đạt 27%.

Trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực giới, số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình không được trả công của phụ nữ còn 1,7 lần. Năm 2025, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 181 vụ bạo lực gia đình. 100% vụ bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới trong gia đình khi phát hiện, được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản; phát hiện 3 vụ với 8 trẻ em vị thành niên bị mua bán, 100% đối tượng được tư vấn trở về với gia đình.

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em luôn được chú trọng. Tỷ số giới tính khi sinh ở mức 111 bé trai/100 bé gái sinh ra sống; tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản giảm còn 28/100.000 trẻ đẻ sống; tỷ suất sinh ở vị thành niên đạt 10,21 ca/1.000 phụ nữ sinh.

Chất lượng nguồn nhân lực nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ngày càng được nâng cao, từng bước đảm bảo có sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ. Nội dung về giới, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản được tích hợp, lồng ghép vào một số môn học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh. Khoảng cách giữa trẻ em gái và trẻ em trai trong tiếp cận giáo dục ở các vùng, miền được thu hẹp. Tỷ lệ nữ học viên, học sinh, sinh viên được tuyển mới thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp đạt 37%. Toàn tỉnh có 8/21 nữ tiến sĩ, 1.713/2.354 nữ thạc sĩ...

Thúc đẩy sự phát triển toàn diện của phụ nữ và trẻ em gái

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ phải đối mặt nhiều thách thức: nhận thức về bình đẳng giới còn phần nào hạn chế tại vùng dân tộc thiểu số; định kiến giới trong gia đình vẫn tồn tại...phần nào ảnh hưởng đến cơ hội phát triển của phụ nữ và trẻ em gái.

Hiện nay, Phú Thọ tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả Luật Bình đẳng giới, tham gia xây dựng và đóng góp bổ sung, sửa đổi hệ thống luật pháp, chính sách, bảo đảm tốt quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho phụ nữ. Xây dựng, hoàn thiện chính sách hỗ trợ phụ nữ trong đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chính sách đào tạo nghề cho lao động nữ, đặc biệt là phụ nữ ở nông thôn, phụ nữ nghèo, đơn thân, tàn tật có hoàn cảnh khó khăn nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và phát huy được thế mạnh của phụ nữ. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các đơn vị và cơ sở có nhiều lao động nữ, trong đó ưu tiên lựa chọn các đơn vị, địa phương có nhiều vấn đề nổi cộm đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Công đoàn Công ty TNHH Dệt kim Hòa Bình HKK tại Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà (phường Hòa Bình) quan tâm bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh nhấn mạnh: Công tác truyền thông, nâng cao nhận thức là nhiệm vụ quan trọng nhất nhằm bảo đảm quyền con người của phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời tạo thay đổi mạnh mẽ hơn trong hành vi về bình đẳng giới. Cùng với đó, cần có sự cam kết của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện bình đẳng giới.

Những năm tiếp theo, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”, các văn bản của Trung ương về công tác cán bộ nữ, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; kịp thời cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch của tỉnh về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ đến năm 2030; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035...

Tăng cường thực hiện chức năng đại diện của tổ chức Hội LHPN các cấp thông qua quy định trách nhiệm của các cấp Hội trong công tác cán bộ nữ. Trong đó, làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của cán bộ nữ và công tác cán bộ nữ; phát hiện và đề xuất với cấp ủy, chính quyền những cán bộ nữ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, có triển vọng phát triển để luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý.

Bùi Minh