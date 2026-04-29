Chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Công văn số 7164/UBND-NN8 ngày 28/4/2026 về việc chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, gió mạnh và các tình huống thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2026.

Mưa dông tối 28/4 gây thiệt hại tại một số nơi trong tỉnh Phú Thọ. Trong ảnh: Nhà dân bị hư hỏng tại xã Mường Hoa (ảnh: xã MH).

Theo đó, trong những ngày vừa qua, lốc, sét, mưa đá đã xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh, gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 28/4 đến ngày 29/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, gió mạnh và các tình huống thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để chủ động ứng phó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo. Cụ thể:

Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, đợt không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá. Thông tin kịp thời cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh (UBND các xã, phường triển khai trên địa bàn) để chủ động biện pháp phòng, tránh phù hợp. Sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có). Tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn Nhân dân kỹ năng ứng phó không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại. Tổ chức trực ban nghiêm túc, tổng hợp, báo cáo kịp thời mọi diễn biến thời tiết, đợt không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Chi cục Thủy lợi theo số điện thoại: 0210.3846.521, địa chỉ Email: dedieuphutho@gmail.com.

Ngoài thực hiện các nội dung nêu trên, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể đối với một số cơ quan, đơn vị như sau:

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh) theo dõi, đôn đốc chung việc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền để giảm thiểu ảnh hưởng, thiệt hại đến sức khỏe, tài sản của Nhân dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với diễn biến thực tế; kịp thời báo cáo UBND tỉnh, cấp có thẩm quyền chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền. Chỉ đạo trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, UBND tỉnh theo quy định.

