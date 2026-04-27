Giải cứu an toàn hai du khách bị lạc trong rừng sâu Tây Yên Tử

Từ cuộc điện thoại kêu cứu, hai du khách bị lạc trong rừng sâu khi tham quan Khu du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Ninh) và chinh phục chùa Đồng (đỉnh Yên Tử) bằng đường bộ đã được công an xã Tây Yên Tử cùng các lực lượng chức năng giải cứu và đưa về an toàn.

Lực lượng chức năng động viên, ổn định tâm lý du khách khi được giải cứu.

Trưa ngày 26/4, Công an xã Tây Yên Tử (Bắc Ninh) nhận được thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ về việc có hai công dân bị lạc sâu trong rừng khi đang hành hương lên Tây Yên Tử. Đáng lo ngại, một trong hai du khách bị ong rừng đốt dẫn đến mệt mỏi, choáng váng, tiềm ẩn nguy cơ kiệt sức giữa khu vực rừng già nhiều vực sâu, cây cối rậm rạp và đường núi trơn trượt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tây Yên Tử nhanh chóng liên lạc, hướng dẫn du khách giữ bình tĩnh và ở yên tại chỗ để chờ hỗ trợ. Đồng thời, đơn vị khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử triển khai các mũi tìm kiếm.

Hai du khách (3 và 4 từ trái qua) xúc động gửi lời cảm ơn và chụp ảnh với lực lượng tham gia tìm kiếm.

Các tổ công tác đã chia nhau rà soát dọc các tuyến đường mòn, khe suối và khu vực hiểm trở mà các du khách có thể đi qua. Tuyến đường bộ từ Tây Yên Tử lên chùa Đồng là khu vực rừng già, địa hình trơn dốc, nhiều vực sâu, tầm nhìn hạn chế do cây cối rậm rạp gây nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Sau nhiều nỗ lực, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy, giải cứu hai du khách tại một khu vực hẻo lánh. Đồng thời tiến hành sơ cứu, ổn định tâm lý và đưa 2 du khách ra khỏi rừng an toàn, sức khỏe ổn định. Được biết, 2 du khách là sinh viên, sinh năm 2007, đều là người Bắc Ninh.

Tháp Chuông Hoa Nghiêm khu di tích Tây Yên Tử nổi bật giữa rừng xanh.

Đồng chí Lê Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Tây Yên Tử cho biết: Đường leo bộ từ phía Tây Yên Tử (Bắc Ninh) sang chùa Đồng khoảng 6km chủ yếu là đường rừng, nhiều đoạn dốc đá cao và hiểm trở. Ban đêm tầm nhìn hạn chế, dễ gây lạc đường hoặc trượt ngã nguy hiểm. Song thời gian qua, nhiều bạn trẻ có xu hướng đi qua rừng Tây Yên Tử để sáng sớm đón bình minh trên chùa Đồng ở đỉnh núi Yên Tử, vì vậy tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

“Chúng tôi cảnh báo du khách tuyệt đối không đi ban đêm hành hương lên Tây Yên Tử và chinh phục chùa Đồng đi bằng đường bộ vì rất nguy hiểm. Khi di chuyển, cần đi theo các biển cảnh báo an toàn, các lối mòn đã có sẵn hoặc hệ thống biển chỉ dẫn của Ban quản lý. Nếu cảm thấy mệt, hãy nghỉ ngơi tại các trạm dừng chân, không cố quá sức. Chùa Đồng tọa lạc ở độ cao 1.068m, nếu không đủ sức khỏe đi bộ, du khách có thể lựa chọn hệ thống cáp treo hiện đại để lên đỉnh", đồng chí Lê Đức Thắng khuyến cáo.

Theo nhandan.vn