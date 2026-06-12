Họp Ban tổ chức Giải báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên”

Chiều 12/6, Ban tổ chức Giải báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên” tổ chức họp đánh giá công tác chấm giải và triển khai các nhiệm vụ tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban tổ chức, Giải năm nay thu hút đông đảo tác giả, nhóm tác giả tham gia với nhiều tác phẩm có chất lượng, bám sát hơi thở cuộc sống, phản ánh sinh động những vấn đề thực tiễn, gần gũi, chân thực và thể hiện rõ đặc trưng của từng thể loại báo chí. Nhiều tác giả tiếp tục khai thác hiệu quả các đề tài thời sự trọng tâm như cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; thu hút đầu tư, phát triển kinh tế; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng chính quyền địa phương hai cấp trong sạch, vững mạnh.

Các vấn đề được thể hiện sinh động, có chiều sâu, cách dẫn dắt mạch lạc cùng nhiều dẫn chứng thuyết phục. Bên cạnh đó, những tấm gương người tốt, việc tốt, nghị lực vươn lên trong cuộc sống và những giá trị nhân văn tích cực tiếp tục được phản ánh sâu sắc, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng. Qua các vòng chấm sơ khảo, có 113 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn vào vòng chung khảo.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng chấm giải, đồng thời đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, khách quan các quy trình chấm chung khảo, bảo đảm lựa chọn được những tác phẩm tiêu biểu, có giá trị cao về tư tưởng, nội dung và nghệ thuật để trao giải.

Mạnh Quân