Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Họp Ban tổ chức Giải báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên”

Chiều 12/6, Ban tổ chức Giải báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên” tổ chức họp đánh giá công tác chấm giải và triển khai các nhiệm vụ tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban tổ chức, Giải năm nay thu hút đông đảo tác giả, nhóm tác giả tham gia với nhiều tác phẩm có chất lượng, bám sát hơi thở cuộc sống, phản ánh sinh động những vấn đề thực tiễn, gần gũi, chân thực và thể hiện rõ đặc trưng của từng thể loại báo chí. Nhiều tác giả tiếp tục khai thác hiệu quả các đề tài thời sự trọng tâm như cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; thu hút đầu tư, phát triển kinh tế; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng chính quyền địa phương hai cấp trong sạch, vững mạnh.

Các vấn đề được thể hiện sinh động, có chiều sâu, cách dẫn dắt mạch lạc cùng nhiều dẫn chứng thuyết phục. Bên cạnh đó, những tấm gương người tốt, việc tốt, nghị lực vươn lên trong cuộc sống và những giá trị nhân văn tích cực tiếp tục được phản ánh sâu sắc, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng. Qua các vòng chấm sơ khảo, có 113 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn vào vòng chung khảo.

Họp Ban tổ chức Giải báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên”

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng chấm giải, đồng thời đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, khách quan các quy trình chấm chung khảo, bảo đảm lựa chọn được những tác phẩm tiêu biểu, có giá trị cao về tư tưởng, nội dung và nghệ thuật để trao giải.

Mạnh Quân


Mạnh Quân

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Giải báo chí Cải cách thủ tục hành chính Đầu tư phát triển kinh tế Phó trưởng ban tuyên giáo Phú thọ tổ chức Cải cách hành chính Tác phẩm Tác giả Cuộc sống
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trẻ hoá độ tuổi ly hôn và những hệ lụy

Trẻ hoá độ tuổi ly hôn và những hệ lụy
2026-06-12 15:37:00

baophutho.vn Những năm gần đây, cùng với những chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, xã Đà Bắc đang đối mặt với thực trạng đáng lo ngại khi số vụ ly hôn...

Chung tay ngăn “tai nạn mùa Hè” cho trẻ em

Chung tay ngăn “tai nạn mùa Hè” cho trẻ em
2026-06-11 15:04:00

baophutho.vn Mỗi dịp Hè đến, khi tiếng trống trường khép lại cũng là lúc nỗi lo về tai nạn đuối nước ở trẻ em lại hiện hữu. Tại tỉnh ta, với đặc thù nhiều...

Thắp sáng ngọn lửa nhân ái

Thắp sáng ngọn lửa nhân ái
2026-06-11 08:30:00

baophutho.vn Với vai trò nòng cốt, cầu nối các hoạt động nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đã tích cực kết nối nguồn lực xã hội, huy động hàng nghìn tổ...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long