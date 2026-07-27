Giáo dục
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Hướng dẫn việc thực hiện chuyển trường cho các đối tượng học sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện chuyển trường cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn việc thực hiện chuyển trường cho các đối tượng học sinhCô và trò Trường Tiểu học Hưng Hóa, xã Tam Nông thi đua dạy tốt, học tốt.

Đối với thủ tục chuyển trường, các trường hợp được xem xét gồm: Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha, mẹ hoặc người giám hộ; học sinh có hoàn cảnh đặc biệt hoặc lý do chính đáng khác theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Việc chuyển trường từ trường trung học phổ thông tư thục sang trường trung học phổ thông công lập: Chỉ xem xét giải quyết trong trường hợp học sinh phải chuyển nơi cư trú theo cha, mẹ hoặc người giám hộ hoặc có hoàn cảnh đặc biệt chuyển đến học tại địa bàn không có trường tư thục.

Hiệu trưởng cơ sở giáo dục nơi chuyển đến tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, báo cáo xin ý kiến Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét việc tiếp nhận học sinh bảo đảm khách quan, công bằng, minh bạch.

Hồ sơ chuyển trường gồm: Đơn xin chuyển trường của học sinh hoặc cha mẹ học sinh (người giám hộ) theo hình thức điện tử hoặc bản giấy. Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định. Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có). Người có yêu cầu chuyển trường thực hiện thủ tục theo hình thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. Trường hợp không thể thực hiện do sự cố kỹ thuật hoặc nguyên nhân khách quan thì nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính theo quy định.

Hiệu trưởng cơ sở giáo dục nơi chuyển đến tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và xem xét việc tiếp nhận học sinh theo đúng thẩm quyền, thời hạn giải quyết và điều kiện tiếp nhận theo quy định. Trường hợp không đồng ý tiếp nhận phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

Sau khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của cơ sở giáo dục nơi chuyển đến, cơ sở giáo dục nơi chuyển đi có trách nhiệm hoàn thành việc bàn giao hồ sơ học sinh trong thời hạn quy định. Cơ sở giáo dục nơi chuyển đến thực hiện việc tiếp nhận, bố trí lớp học và tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh hòa nhập với môi trường học tập mới phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

Hiền Mai


Hiền Mai

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chuyển trường tiếp nhận Hồ sơ Quy định giáo dục việc Dịch vụ bưu chính Hiệu trưởng trường Tiểu học Cha mẹ
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