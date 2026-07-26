Có nên ngâm trứng vào nước lạnh sau khi luộc?

Ngâm trứng vào nước lạnh ngay sau khi luộc là thói quen của nhiều người giúp vỏ trứng dễ bóc hơn. Tuy nhiên lại có một số thông tin cho rằng ngâm nước như vậy trứng dễ bị nhiễm khuẩn. Thực hư thế nào?

1. Ngâm nước lạnh giúp trứng dễ bóc hơn

Khi trứng được luộc chín ở nhiệt độ cao, phần protein trong lòng trắng và lòng đỏ sẽ đông tụ lại và co sụt nhẹ về thể tích. Việc đột ngột thả quả trứng đang nóng vào môi trường nước lạnh sẽ gây ra hiện tượng co nhiệt nhanh.

Sự chênh lệch nhiệt độ này khiến phần ruột trứng co lại nhanh hơn so với vỏ, tạo ra một khoảng trống nhỏ giữa màng trứng và vỏ trứng. Nhờ đó, nước sẽ len lỏi vào khoảng trống này, giúp bạn bóc vỏ trứng một cách dễ dàng và mịn màng hơn, không bị dính lòng trắng.

Nếu không ngâm nước lạnh, lúc bóc vỏ trứng dễ bị kết dính vào vỏ, sẽ khó bóc. Ngâm trứng vào nước lạnh sẽ tạo ra sự co giãn về nhiệt, vỏ trứng mới tách ra khỏi quả trứng bên trong.

2. Thực hư về nguy cơ nhiễm khuẩn từ vỏ trứng

Theo một số thông tin, không nên áp dụng cách làm này vì nước lã chứa lượng lớn vi khuẩn. Trứng gà sau khi đã luộc chín thì vỏ trứng không còn tác dụng ngăn chặn vi khuẩn nên rất dễ bị nhiễm khuẩn từ nguồn nước.

Vỏ trứng thực chất không phải là một khối chất rắn khép kín hoàn toàn mà có hàng nghìn lỗ nhỏ li ti (lỗ khí) để trao đổi không khí. Khi quả trứng vừa được luộc chín và còn đang nóng, các lỗ khí này đang ở trạng thái giãn nở tối đa. Khi tiếp xúc đột ngột với nước lạnh, áp suất bên trong quả trứng giảm xuống, tạo ra một lực hút áp suất âm.

Nếu sử dụng nước lã (nước trực tiếp từ vòi chưa qua đun sôi) hoặc nước đá không đảm bảo vệ sinh để ngâm trứng, vi khuẩn có sẵn trong nước (như Salmonella hoặc E. coli) sẽ dễ dàng bị hút qua các lỗ khí, xuyên qua màng vỏ và xâm nhập vào bên trong lòng trắng. Việc ăn phải trứng bị nhiễm khuẩn có thể dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm, đau bụng hoặc tiêu chảy.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - chuyên gia công nghệ thực phẩm, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội), việc một số người cho rằng việc ngâm trứng vào nước lạnh sẽ đẩy độc tố từ vỏ vào lòng trứng gây nguy hiểm là thiếu chính xác. Đây là cách nói suy diễn, không có căn cứ khoa học. Bởi từ bao đời nay, ông bà chúng ta vẫn áp dụng cách làm này để trứng nhanh nguội.

3. Mẹo giúp trứng dễ bóc và an toàn cho sức khỏe

Để đảm bảo an toàn, trước khi luộc trứng, nên rửa sạch vỏ trứng, đồng thời thêm một chút muối vào nước luộc. Cho trứng vào nồi nước ngay từ đầu trước khi bật bếp lửa, tránh cho trứng vào khi nước sôi dễ làm vỡ vỏ trứng. Trứng chín kỹ luộc 10 phút, trứng lòng đào luộc sôi 6 phút là đủ để giết chết hầu hết các vi khuẩn có hại.

Khi ngâm trứng đã luộc cần sử dụng nước sạch hoàn toàn. Chỉ ngâm trứng vào nước đun sôi để nguội hoặc nước lọc sạch từ máy có đá viên làm từ nguồn nước tinh khiết. Tuyệt đối không dùng nước lã dưới vòi để ngâm trực tiếp.

Chỉ nên ngâm trứng trong nước lạnh từ 3 - 5 phút cho đến khi bề mặt vỏ không còn nóng bỏng tay, đủ để bóc vỏ. Trứng sau khi ngâm nước lạnh và bóc vỏ nên được thưởng thức ngay trong bữa ăn. Nếu không dùng hết, bạn nên để nguyên vỏ, lau khô, cất vào hộp kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, sử dụng tốt nhất trong vòng 24 giờ.

Theo suckhoedoisong.vn