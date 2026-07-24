U50 chỉ đi bộ thôi có đủ không?

Bước sang tuổi U50, đi bộ là một trong những hình thức vận động được nhiều người lựa chọn nhờ sự đơn giản, dễ duy trì. Tuy nhiên, khi cơ thể bắt đầu đối mặt với tình trạng mất cơ và suy giảm mật độ xương theo tuổi tác, chỉ đi bộ thôi liệu có đủ để duy trì sức khỏe?

1. Đi bộ mang lại lợi ích gì cho tuổi U50?

Đi bộ là hình thức vận động aerobic phù hợp với phần lớn người trung niên và cao tuổi. Ngay cả khi đi bộ với tốc độ thông thường, các nhóm cơ ở chân, hông và vùng thân mình vẫn được huy động để phối hợp vận động, đồng thời hệ tim mạch và hô hấp cũng được rèn luyện.

Nhiều nghiên cứu cho thấy đi bộ giúp cải thiện sức bền tim phổi, tăng khả năng kiểm soát đường huyết, giảm huyết áp và hỗ trợ duy trì cân nặng. Bên cạnh đó, đi bộ còn mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe tinh thần. Dành khoảng 20-30 phút đi bộ mỗi ngày có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Với những người ít vận động, bắt đầu bằng việc đi bộ mỗi ngày là một lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, lợi ích của đi bộ cũng có những giới hạn nhất định, đặc biệt khi cơ thể bước vào giai đoạn lão hóa.

Đi bộ là một bài tập tim mạch có cường độ vừa phải, đặc biệt phù hợp với độ tuổi trung niên. Ảnh AI.

2. Vì sao chỉ đi bộ không đủ để duy trì cơ bắp và xương khỏe mạnh?

Từ sau tuổi 50, cơ thể bắt đầu trải qua quá trình lão hóa tự nhiên với sự suy giảm dần khối lượng cơ và mật độ xương. Trung bình, mỗi người có thể mất khoảng 1-2% khối lượng cơ mỗi năm nếu không duy trì vận động phù hợp, trong khi sức mạnh cơ thậm chí còn suy giảm nhanh hơn. Ở phụ nữ, sự thay đổi nội tiết tố trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh cũng góp phần làm tăng nguy cơ mất cơ và loãng xương.

Mặc dù đi bộ giúp cơ thể vận động nhiều hơn và có thể góp phần duy trì khối cơ nếu thực hiện thường xuyên, nhưng mức kích thích lên cơ bắp thường không đủ mạnh để tối ưu hóa sức mạnh hoặc làm chậm quá trình mất cơ ở nhiều người lớn tuổi, đặc biệt khi khối lượng cơ đã suy giảm đáng kể.

Tương tự, đi bộ cũng chỉ tạo ra một lực tác động tương đối hạn chế lên hệ xương, do đó khó mang lại hiệu quả tương đương với các bài tập chịu sức nặng hoặc tập sức mạnh trong việc hỗ trợ duy trì mật độ xương.

Đây là lý do nhiều người vẫn duy trì thói quen đi bộ hằng ngày nhưng theo thời gian vẫn nhận thấy cơ thể trở nên yếu hơn, khó mang vác vật nặng, leo cầu thang nhanh bị mỏi hoặc cảm thấy sức bền không còn như trước. Điều đó không có nghĩa là đi bộ không tốt. Ngược lại, đây vẫn là một trong những bài tập phù hợp nhất cho U50. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là duy trì cơ bắp, bảo vệ sức khỏe xương và giữ được khả năng vận động độc lập khi về già, cần kết hợp thêm các hình thức vận động khác để hỗ trợ sức khỏe lâu dài và nâng cao chất lượng cuộc sống.

3. U50 nên kết hợp đi bộ với những bài tập nào?

Theo các khuyến cáo, người từ 50 tuổi trở lên nên kết hợp ít nhất 150 phút hoạt động aerobic cường độ trung bình mỗi tuần với các bài tập tăng cường sức mạnh cơ từ 2-3 buổi mỗi tuần.

Các bài tập sức mạnh đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Những bài tập như squat, đứng lên ngồi xuống từ ghế, nâng tạ tay nhẹ, tập với dây kháng lực hoặc chống đẩy vào tường có thể giúp duy trì khối lượng cơ và cải thiện sức mạnh. Người ở độ tuổi U50 không nhất thiết phải tập với cường độ cao, nhưng nên duy trì khoảng 2-3 buổi tập sức mạnh mỗi tuần để hỗ trợ làm chậm quá trình mất cơ do tuổi tác.

Bên cạnh đó, các bài tập chịu sức nặng và cải thiện thăng bằng như leo cầu thang, yoga, Pilates hoặc thái cực quyền cũng có thể mang lại nhiều lợi ích. Đây là những hình thức vận động giúp tăng cường sự linh hoạt, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và góp phần giảm nguy cơ té ngã khi lớn tuổi.

Nếu không có nhiều thời gian, một lịch tập đơn giản có thể bao gồm đi bộ nhanh 30 phút trong hầu hết các ngày trong tuần, kết hợp 2 buổi tập sức mạnh và 1-2 buổi tập kéo giãn hoặc thăng bằng.

Để tập luyện đạt hiệu quả sau tuổi 50, cần lưu ý:

• Khởi động kỹ trước khi tập và tăng dần thời gian, cường độ vận động theo khả năng của cơ thể, không nên tập quá sức trong những ngày đầu.

• Ngừng tập và đi khám nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, khó thở bất thường, chóng mặt hoặc đau khớp kéo dài sau khi tập.

• Kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý bằng cách bổ sung đủ protein chất lượng cao, vitamin D và duy trì giấc ngủ đầy đủ để hỗ trợ bảo tồn khối cơ.

• Người có nguy cơ mất cơ cao hoặc đã được chẩn đoán mất cơ nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia phục hồi chức năng để xây dựng chương trình tập luyện phù hợp.

Theo suckhoedoisong.vn