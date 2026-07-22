4 mẹo kết hợp thực phẩm tăng khả năng hấp thụ sắt cho trẻ

Sắt là vi chất dinh dưỡng mà trẻ cần cho một số chức năng sinh lý, chẳng hạn như phát triển trí não. Cơ thể trẻ hấp thu được bao nhiêu sắt phụ thuộc vào cách kết hợp các loại thực phẩm trong cùng một bữa ăn.

Sắt là một vi chất dinh dưỡng thiết yếu giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, tăng cường miễn dịch và phòng ngừa tình trạng thiếu máu. Cách đơn giản và tự nhiên nhất để bổ sung sắt chính là thông qua chế độ ăn uống.

Lượng sắt cần thiết mỗi ngày có sự khác nhau tùy thuộc vào giới tính, độ tuổi và lối sống của mỗi người. Tuy nhiên, việc cha mẹ chỉ tập trung bổ sung nhiều thực phẩm chứa sắt vào thực đơn là chưa đủ.

Nên ăn các thực phẩm giàu sắt đa dạng trong bữa ăn hàng ngày.

Dưới đây là những nguyên tắc kết hợp khoa học giúp trẻ hấp thu tối đa lượng sắt từ thức ăn.

1. Kết hợp thực phẩm giàu sắt với thực phẩm chứa nhiều vitamin C

Vitamin C được xem là chất xúc tác hoàn hảo giúp cơ thể chuyển hóa và hấp thụ vi chất sắt một cách dễ dàng nhất, đặc biệt là nguồn sắt có nguồn gốc từ thực vật. Khi lên thực đơn, cha mẹ nên nấu chung các thực phẩm giàu sắt như thịt bò, thịt lợn nạc, gan động vật, rau dền với các loại rau củ chứa lượng lớn vitamin C như bông cải xanh, ớt chuông, súp lơ, cà chua.

Bên cạnh đó, việc cho trẻ ăn tráng miệng bằng trái cây tươi ngay sau bữa ăn cũng mang lại hiệu quả rất cao. Các loại quả như cam, quýt, bưởi, ổi, dâu tây, kiwi sẽ cung cấp đủ lượng vitamin C cần thiết để cơ thể trẻ chuyển hóa trọn vẹn lượng sắt vừa nạp vào từ bữa cơm.

2. Phối hợp nguồn sắt từ động vật và thực vật trong cùng một món ăn

Chất sắt trong thực phẩm được chia làm hai loại chính là sắt heme từ động vật và sắt non-heme từ thực vật. Trong đó, cơ thể con người hấp thu sắt từ thịt, cá, gia cầm dễ dàng hơn rất nhiều so với sắt từ các loại rau củ, ngũ cốc.

Tuy nhiên, nếu bạn nấu chung hai nhóm thực phẩm này với nhau, quá trình hấp thụ sắt từ thực vật sẽ được cải thiện đáng kể. Những món ăn như thịt bò xào đậu cô ve, thịt lợn băm nấu canh rau ngót hay cháo gà nấu hạt sen đều là những sự kết hợp lý tưởng.

3. Ăn các món giàu sắt cách xa thời điểm uống sữa

Canxi là một khoáng chất rất cần thiết cho sự phát triển chiều cao của trẻ, nhưng nó lại là tác nhân chính gây cản trở quá trình hấp thu sắt của cơ thể. Khi lượng canxi và sắt được nạp vào cùng một lúc, chúng sẽ cạnh tranh nhau, khiến cơ thể không thể hấp thu trọn vẹn vi chất sắt.

Sữa, sữa chua và phô mai là những nguồn cung cấp canxi dồi dào nhất. Do đó, nguyên tắc quan trọng là cha mẹ không nên cho trẻ uống sữa hoặc ăn các chế phẩm từ sữa ngay trước, trong và ngay sau khi ăn bữa chính có chứa nhiều thịt, cá. Thời điểm tốt nhất để trẻ uống sữa là cách các bữa ăn chính khoảng 1 - 2 giờ.

4. Không cho trẻ dùng các thức uống chứa tanin sát bữa ăn

Dù không phổ biến, nhưng ở một số gia đình, người lớn vẫn có thói quen cho trẻ nhấp một chút nước trà pha loãng sau bữa cơm để làm sạch miệng. Nước trà chứa một lượng lớn hợp chất tanin, chất này khi vào dạ dày sẽ liên kết với sắt tạo thành một khối khó hòa tan, làm vô hiệu hóa khả năng hấp thụ sắt của đường ruột. Để đảm bảo sức khỏe tiêu hóa và tối ưu hóa lượng dưỡng chất, cha mẹ chỉ nên cho trẻ uống nước lọc ấm hoặc nước ép trái cây tươi để tráng miệng sau bữa ăn.

Theo suckhoedoisong.vn