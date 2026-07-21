Phú Thọ đặt mục tiêu hoàn thành việc sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục trước ngày 30/8/2026

Ngày 20/7, UBND tỉnh ban hành kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp (GDTX,GDNN) và trường chuyên biệt công lập trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đề ra mục tiêu hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30/8/2026, bảo đảm các cơ sở giáo dục hoạt động ổn định trước khi bước vào năm học 2026-2027.

Trường Tiểu học Hưng Hóa, xã Tam Nông chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

Theo kế hoạch, việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng mạng lưới cơ sở giáo dục, quy mô học sinh, phân bố dân cư, điều kiện địa lý, cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, hiệu quả sử dụng ngân sách và khả năng tiếp cận giáo dục của người học. Hoạt động sắp xếp bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

Việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã phải phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy mô dân số và không gian phát triển; lấy mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đầu tư và năng lực quản trị làm định hướng xuyên suốt, bền vững; không thực hiện sắp xếp một cách cơ học chỉ nhằm giảm đầu mối; tuyệt đối không để học sinh do hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.

Gắn việc sắp xếp mạng lưới với đổi mới mô hình quản trị nhà trường, tinh gọn đầu mối quản lý, cơ cấu lại đội ngũ, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản công và các nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục.

Thực hiện tinh gọn đầu mối các cơ sở giáo dục công lập, đồng thời bảo đảm không làm ảnh hưởng đến quyền học tập và khả năng tiếp cận giáo dục của trẻ em, học sinh; không làm giảm quy mô lớp học; hạn chế tối đa việc thay đổi địa điểm học tập; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc; bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của người học, nhà giáo và người lao động theo quy định.

Tập trung rà soát, thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn theo hướng mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở, bảo đảm linh hoạt, theo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhằm thực hiện mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1/7/2025.

Việc sắp xếp phải bảo đảm tính ổn định, kế thừa và phát triển; không làm gián đoạn hoạt động dạy học và giáo dục; hạn chế tối đa tác động đến tâm lý của học sinh, nhà giáo và cha mẹ học sinh. Việc sắp xếp phải phù hợp với đặc điểm của từng cấp học, loại hình cơ sở giáo dục và yêu cầu quản lý. Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm GDTX,GDNN; không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với trường phổ thông đại trà.

Ưu tiên tổ chức lại các cơ sở giáo dục cùng cấp học, các trung tâm có vị trí địa lý gần nhau và các trường phổ thông nhiều cấp học nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng giáo dục và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã phải gắn với bảo đảm các điều kiện chuẩn bị thật tốt cho khai giảng năm học mới 2026-2027.

Hạnh Thúy