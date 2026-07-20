Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Công an Phú Thọ ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí lúc rạng sáng

Rạng sáng 19/7, Tổ công tác 191 Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, truy đuổi và ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí khi di chuyển trên tuyến đường tỉnh 310.

Công an Phú Thọ ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí lúc rạng sáng

Lực lượng công an truy đuổi và xác định nơi tạm trú của một số thanh thiếu niên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 15 phút ngày 19/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường tỉnh 310 thuộc xã Bình Tuyền, Tổ công tác 191 số 12 phát hiện 6 thanh thiếu niên đi trên 3 xe mô tô, mang theo kiếm, phóng lợn và vỏ chai bia, điều khiển phương tiện với tốc độ cao theo hướng hồ Đại Lải (phường Xuân Hòa).

Ngay sau đó, Tổ công tác đã phối hợp với các tổ tuần tra trên tuyến cùng Công an các xã tổ chức truy đuổi, ngăn chặn. Lực lượng chức năng đã bắt giữ Trịnh Minh K. (SN 2007, trú tại xã Xuân Viên), trong khi 5 đối tượng còn lại bỏ chạy. Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng bỏ trốn về một phòng trọ tại thôn Trại, xã Xuân Lãng.

Công an Phú Thọ ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí lúc rạng sáng

Tổ công tác 191 số 12 phối hợp Công an xã Xuân Lãng kiểm tra phòng trọ - khu vực nhóm thanh thiếu niên đang trốn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cả 5 đối tượng tại đây và bước đầu xác định Trịnh Minh K., Nguyễn Việt A., Bùi Thanh Bình và Nguyễn Ngọc V. là những người trực tiếp tham gia vụ việc. Tang vật thu giữ gồm 2 thanh kiếm, 1 phóng lợn và 1 xe mô tô biển kiểm soát 29C1-677.40 các đối tượng sử dụng làm phương tiện di chuyển.

Hiện Công an xã Xuân Lãng đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kim Liên


Kim Liên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công an tỉnh Phú Thọ Thiếu niên Hung khí Phát hiện Lực lượng chức năng Truy đuổi Xuân Viên nhóm sáng đối tượng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy
2026-07-20 10:38:00

baophutho.vn Ma túy là hiểm họa đối với sức khỏe cộng đồng, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự và sự...

Chủ động kiểm sát từ sớm, từ xa

Chủ động kiểm sát từ sớm, từ xa
2026-07-19 08:20:00

baophutho.vn Trong bối cảnh tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn 8 xã, phường thuộc khu vực 12 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, số vụ...

Vĩnh Tường đảm bảo an toàn giao thông

Vĩnh Tường đảm bảo an toàn giao thông
2026-07-17 07:39:00

baophutho.vn Xác định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Công an xã Vĩnh Tường đã chủ động tham mưu cấp ủy,...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long