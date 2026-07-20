Công an Phú Thọ ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí lúc rạng sáng

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Rạng sáng 19/7, Tổ công tác 191 Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, truy đuổi và ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí khi di chuyển trên tuyến đường tỉnh 310.
Lực lượng công an truy đuổi và xác định nơi tạm trú của một số thanh thiếu niên.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 15 phút ngày 19/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường tỉnh 310 thuộc xã Bình Tuyền, Tổ công tác 191 số 12 phát hiện 6 thanh thiếu niên đi trên 3 xe mô tô, mang theo kiếm, phóng lợn và vỏ chai bia, điều khiển phương tiện với tốc độ cao theo hướng hồ Đại Lải (phường Xuân Hòa).
Ngay sau đó, Tổ công tác đã phối hợp với các tổ tuần tra trên tuyến cùng Công an các xã tổ chức truy đuổi, ngăn chặn. Lực lượng chức năng đã bắt giữ Trịnh Minh K. (SN 2007, trú tại xã Xuân Viên), trong khi 5 đối tượng còn lại bỏ chạy. Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng bỏ trốn về một phòng trọ tại thôn Trại, xã Xuân Lãng.
Tổ công tác 191 số 12 phối hợp Công an xã Xuân Lãng kiểm tra phòng trọ - khu vực nhóm thanh thiếu niên đang trốn.
Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cả 5 đối tượng tại đây và bước đầu xác định Trịnh Minh K., Nguyễn Việt A., Bùi Thanh Bình và Nguyễn Ngọc V. là những người trực tiếp tham gia vụ việc. Tang vật thu giữ gồm 2 thanh kiếm, 1 phóng lợn và 1 xe mô tô biển kiểm soát 29C1-677.40 các đối tượng sử dụng làm phương tiện di chuyển.
Hiện Công an xã Xuân Lãng đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Kim Liên
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