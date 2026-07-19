Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại An Giang

Trong chương trình công tác tại tỉnh An Giang, đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh An Giang. Đây là hoạt động thường niên của tỉnh Phú Thọ nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác tỉnh Phú Thọ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh An Giang.

Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh An Giang là nơi yên nghỉ của 2.500 anh hùng liệt sĩ, trong đó có 19 người con ưu tú quê hương Phú Thọ. Các anh đã cùng với quân và dân tỉnh An Giang chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cùng các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí khẳng định Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ nguyện đoàn kết chung sức, đồng lòng, quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đã đề ra. Đồng thời, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dâng hương tại phần mộ liệt sĩ.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương tại phần mộ liệt sĩ.

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại phần mộ liệt sĩ.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ dâng hương tại phần mộ liệt sĩ.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi lưu bút tại Nhà tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh An Giang.

Xúc động ghi những dòng lưu bút tại Nhà tưởng niệm, đồng chí Bùi Văn Quang bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ; khẳng định Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ đời đời ghi nhớ công lao của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm, chăm lo, giữ gìn, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nói chung và 19 phần mộ liệt sĩ quê Phú Thọ nói riêng, để nơi đây mãi là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Gia Thái