Phát động Tháng cao điểm chỉnh trang, nâng cao chất lượng Khu du lịch quốc gia Tam Đảo

Ngày 18/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Tam Đảo tổ chức Lễ phát động Chiến dịch Tháng cao điểm chỉnh trang, nâng cao chất lượng Khu du lịch quốc gia Tam Đảo.

Dự Lễ phát động có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Đại Dương và các đại biểu dự Lễ phát động.

Khu du lịch quốc gia Tam Đảo nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, có khí hậu ôn hòa quanh năm, nhiệt độ trung bình khoảng 18°C, được ví như “Đà Lạt của miền Bắc”. Với cảnh quan núi rừng hùng vĩ, hệ sinh thái đa dạng của Vườn Quốc gia Tam Đảo và nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, nơi đây đang ngày càng khẳng định sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế.

Tam Đảo đã 4 năm liên tiếp được Tổ chức Du lịch thế giới World Travel Awards bình chọn là “Điểm đến hàng đầu thế giới”. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, Khu du lịch Tam Đảo thu hút hơn 282.000 lượt khách.

Theo kế hoạch, trong Tháng cao điểm chỉnh trang, nâng cao chất lượng Khu du lịch quốc gia Tam Đảo, các cơ quan, tổ chức kinh tế - xã hội, doanh nghiệp và Nhân dân sẽ tập trung tổng vệ sinh môi trường; thu gom, phân loại rác thải; làm sạch các tuyến đường, khu dân cư và điểm du lịch; chỉnh trang cảnh quan, trồng, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh; chỉnh trang các cơ sở kinh doanh lưu trú; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường sinh thái khu du lịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Đại Dương phát biểu tại Lễ phát động.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, Tam Đảo có nhiều lợi thế vượt trội để phát triển du lịch, trong đó nổi bật là khí hậu ôn hòa quanh năm, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và hệ sinh thái phong phú. Kỳ vọng của du khách khi đến Tam Đảo là được tận hưởng không khí trong lành, ngắm nhìn cảnh quan núi rừng, trải nghiệm bản sắc văn hóa địa phương và thưởng thức ẩm thực truyền thống.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Đại Dương và các đại biểu trồng cây tại Khu du lịch quốc gia Tam Đảo.

Để giữ chân du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ và xứng tầm với thương hiệu điểm đến hàng đầu thế giới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phát huy vai trò kiến tạo, xây dựng môi trường kinh doanh du lịch thông thoáng, hấp dẫn; tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và cảnh quan du lịch, bảo đảm cung cấp đầy đủ hệ thống điện, nước sạch; xây dựng lộ trình thu gom, xử lý rác thải, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, nhất là nói không với rác thải nhựa.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ chuyển đổi du lịch xanh, chuyển đổi giao thông xanh phục vụ du khách; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh thay đổi tác phong, tư duy làm du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, xây dựng thương hiệu du lịch Tam Đảo là trách nhiệm chung của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và mỗi người dân địa phương. Mỗi doanh nghiệp du lịch, mỗi hộ kinh doanh và người dân cần chung tay xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, nâng cao chất lượng phục vụ và tự giác giữ gìn cảnh quan, môi trường khu du lịch.

Đồng chí mong muốn, không chỉ trong Tháng cao điểm chỉnh trang, nâng cao chất lượng du lịch, mà công tác chỉnh trang, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ phải trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục trong hành trình xây dựng thương hiệu du lịch Tam Đảo; qua đó góp phần để Tam Đảo luôn xứng đáng với vị thế là Khu du lịch quốc gia thứ 7 của Việt Nam và điểm đến du lịch hàng đầu thế giới.

Các doanh doanh, đơn vị kinh doanh nữ hành ký cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách.

Tại Lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng cây, tạo không gian xanh cho Khu du lịch quốc gia Tam Đảo; các doanh nghiệp ký cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách.

Thuý Hường