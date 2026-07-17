Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 17/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu tham dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Dự Đại hội về phía Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có các đồng chí: GS.VS Châu Văn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; GS.TS Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Về phía lãnh đạo tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đông đảo đại biểu đại diện đội ngũ trí thức, nhà khoa học, các hội thành viên trong toàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, sau khi hợp nhất, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ (Liên hiệp hội) từng bước khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đến nay, Liên hiệp hội có 70 tổ chức thành viên với trên 200 nghìn trí thức, hội viên; xây dựng cơ sở dữ liệu 1.538 trí thức có trình độ chuyên môn cao phục vụ công tác tư vấn, phản biện và phát triển khoa học - công nghệ.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa và trao bức trướng chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, Liên hiệp hội đã chủ trì, phối hợp thực hiện 250 nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tổ chức hàng trăm hội thảo khoa học góp ý đối với nhiều chủ trương, chính sách, đề án, dự án lớn của Trung ương và của tỉnh. Các tổ chức thành viên cũng chủ trì thực hiện 1.282 nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp; tổ chức hơn 11.000 hội nghị, hội thảo, tập huấn, góp phần đưa tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống.

GS.TS Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phong trào sáng tạo khoa học - kỹ thuật tiếp tục phát triển mạnh. Trong 5 năm, cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh thu hút 2.485 đề tài dự thi; hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh tiếp nhận 629 công trình, giải pháp; nhiều công trình đạt giải cao tại các cuộc thi toàn quốc, góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong đội ngũ trí thức, học sinh, sinh viên và người lao động.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng Liên hiệp hội thực sự là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức; hằng năm triển khai từ 10-15 nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội; tổ chức 100-150 hội thảo, tập huấn khoa học; kết nạp thêm ít nhất 10 tổ chức thành viên; tổ chức thành công Giải thưởng Hùng Vương về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

GS.TS Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng hoa và trao bức trướng chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các đồng chí Phan Xuân Dũng, Bùi Thị Minh ghi nhận, biểu dương những kết quả Liên hiệp hội đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời khẳng định đội ngũ trí thức là nguồn lực đặc biệt quan trọng, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - động lực then chốt để thực hiện mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và Đồng bằng sông Hồng.

Các đồng chí đề nghị Liên hiệp hội tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ trí thức trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Liên hiệp hội thực sự là mái nhà chung của đội ngũ trí thức, giữ vững đoàn kết, thống nhất sau hợp nhất. Khẳng định rõ vai trò là tổ chức tư vấn chiến lược, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo gắn với yêu cầu phát triển của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Bên cạnh đó, Liên hiệp hội cần tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ trí thức có bản lĩnh, khát vọng cống hiến và trách nhiệm xã hội. Tập hợp, thu hút các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức trẻ và trí thức quê hương đang công tác trong và ngoài nước tham gia đóng góp cho sự phát triển của tỉnh cũng như góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 80 đồng chí. Đồng chí Hồ Đình Lưỡng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh Đại hội.

Lê Minh