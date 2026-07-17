Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Ngày 17/7, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19 - Km53) và Dự án cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 433 đi xã Đức Nhàn (đoạn từ Km13+900 - Km67+800).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra thực tế tiến độ thi công, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19 - Km53).

Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính; Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình; Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình, cùng lãnh đạo các xã Đà Bắc, Cao Sơn, Đức Nhàn.

Kiểm tra thực tế tại công trường Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe chủ đầu tư báo cáo về tình hình triển khai. Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu có tổng chiều dài toàn tuyến là 34km. Trong giai đoạn 1, dự án có tổng mức đầu tư 9.997 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2028.

Tuyến cao tốc được thiết kế với tốc độ 80km/h; quy mô nền đường rộng 12,0m, mặt đường rộng 7,0m gồm 2 làn xe và lề gia cố rộng 4,0m. Riêng hạng mục cầu Hòa Sơn được xây dựng với quy mô đáp ứng 4 làn xe hoàn chỉnh. Đối với công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), mặc dù dự án được phân kỳ đầu tư giai đoạn 1, tỉnh vẫn chủ động thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy mô hoàn thiện 4 làn xe với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 354,37ha.

Các đơn vị thi công huy động máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ Dự án Cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu (đoạn Km19 - Km53).

Đến thời điểm kiểm tra, tổng giá trị thực hiện của 4 gói thầu xây lắp đạt khoảng 1.962,5 tỷ đồng, tương đương 23,6% giá trị hợp đồng.

Hiện nay, công tác GPMB vẫn còn một số vướng mắc cục bộ: Tại xã Đà Bắc còn vướng 3 hộ dân đang hoàn thiện hồ sơ thẩm định tài sản; tại xã Cao Sơn còn 8 hộ dân đang xác minh nguồn gốc đất và chi trả tiền đền bù; tại xã Tân Mai còn vướng khoảng 37 hộ dân chưa nhận tiền đền bù đối với phần GPMB bổ sung 9,23ha.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đề nghị các địa phương đẩy nhanh công tác GPMB, xử lý dứt điểm các tồn tại; các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp trong quản lý giá vật liệu xây dựng và sớm có hướng dẫn đối với việc đấu giá gỗ rừng tự nhiên đã khai thác.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra thực tế tiến độ thi công Dự án Cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt bằng, nguồn vật liệu và bãi đổ thải để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ban Quản lý dự án khẩn trương nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Chính phủ xem xét phương án đầu tư hoàn chỉnh tuyến theo quy mô 4 làn xe ngay trong giai đoạn này nhằm tránh lãng phí đầu tư và tối ưu hóa hiệu quả khai thác, bao gồm cả các công trình hầm trên tuyến.

Về tiến độ thực hiện, mặc dù theo dự án phê duyệt ban đầu thời hạn hoàn thành là năm 2028, song thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, toàn tuyến phải quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành vào tháng 7/2027.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Đường tỉnh 433 đi xã Đức Nhàn (đoạn Km13+900 từ xã Đà Bắc đến trung tâm xã Đức Nhàn).

Đối với Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Đường tỉnh 433 đi xã Đức Nhàn (đoạn Km13+900 từ xã Đà Bắc đến trung tâm xã Đức Nhàn), đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là tuyến giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng. Dự án sau khi nâng cấp lên quy mô đường cấp IV miền núi sẽ giải quyết triệt để khó khăn trong đi lại của Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi giao thông, hạ tầng nông thôn và từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Đồng chí giao các cơ quan liên quan, đặc biệt là Sở Tài chính khẩn trương đẩy nhanh các thủ tục, ưu tiên nguồn lực để sớm triển khai dự án theo đúng kế hoạch.

Hồng Duyên