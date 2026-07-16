Phát động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2026

Sáng 16/7, tại Nhà Văn hóa phường Hòa Bình, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7) năm 2026. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, huy động cả hệ thống chính trị cùng toàn thể Nhân dân thực hiện công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mua bán người, vì mục tiêu bảo vệ quyền con người, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo UBND 6 xã, phường; đại diện lực lượng Công an 10 xã, phường; 250 cán bộ, hội viên phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương thực hiện nghi thức thể hiện quyết tâm thực hiện công tác phòng, chống mua bán người, vì một cộng đồng an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

Những năm qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành triển khai nhiều hoạt động thiết thực; hàng nghìn cuộc truyền thông, tập huấn, tọa đàm, hội thi, diễn đàn được tổ chức, thu hút hàng trăm nghìn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Nhiều mô hình như: “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, “Tổ truyền thông cộng đồng”, Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, Chi hội “Không có người thân vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội”... phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có nguy cơ hoặc là nạn nhân bị mua bán.

Tiểu phẩm “Bảo vệ những mầm xanh” của Tổ truyền thông cộng đồng xã Thượng Cốc tại lễ phát động.

Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tội phạm mua bán người đang chuyển hướng hoạt động ngày càng tinh vi trên không gian mạng. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, đánh vào tâm lý tìm kiếm việc làm để dụ dỗ nạn nhân bằng chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”, môi giới hôn nhân trái phép, thậm chí mua bán trẻ em, mua bán bào thai. Phụ nữ, trẻ em, thanh thiếu niên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số vẫn là những nhóm đối tượng dễ bị tác động.

Trước tình hình đó, Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025) được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý quan trọng để các cấp, ngành đổi mới phương thức tuyên truyền, tăng cường các nguồn lực bảo vệ nạn nhân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Hồng Nhung phát biểu khai mạc buổi lễ.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Hồng Nhung nhấn mạnh chủ đề: “Phòng, chống mua bán người là cuộc đấu tranh lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi cán bộ, hội viên hãy là một tuyên truyền viên tích cực để ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ mua bán người, cùng chung tay xây dựng tỉnh Phú Thọ an toàn, văn minh và hạnh phúc”.

Đồng chí đề nghị các cấp, ngành và các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức, tăng cường truyền thông trên môi trường số và mạng xã hội; thường xuyên cập nhật, cảnh báo kịp thời các phương thức, thủ đoạn mới để người dân chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm. Các cấp Hội phát huy vai trò nòng cốt trong nắm bắt địa bàn, hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa Hội LHPN với lực lượng Công an, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm xây dựng, nhân rộng các mô hình cộng đồng an toàn, phát huy sức mạnh toàn dân để giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Thượng tá Đinh Văn Nghĩa - Phó Trưởng phòng PC02, Công an tỉnh phát biểu tại lễ phát động.

Tại lễ phát động, Thượng tá Đinh Văn Nghĩa - Phó Trưởng phòng PC02, Công an tỉnh cho biết, từ năm 2021 đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 14 vụ, khởi tố 57 bị can liên quan đến tội phạm mua bán người. Trên địa bàn vẫn còn nhiều yếu tố tiềm ẩn nguy cơ phát sinh loại tội phạm này. Vì thế, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của toàn thể Nhân dân. Lực lượng Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi mua bán người; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, góp phần bảo vệ an toàn cho người dân và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hoạt động diễu hành đi bộ hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã thực hiện lễ cam kết chung tay phòng, chống mua bán người và hoạt động diễu hành đi bộ hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2026.

Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chố (tổ 8, phường Tân Hòa).

Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách, vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Tận (tổ 9, phường Tân Hòa).

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chố và gia đình chính sách, vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Tận.

Hồng Duyên