Đại hội đại biểu Hội Người mù tỉnh Phú Thọ lần thứ I thành công tốt đẹp

Ngày 15/7, Hội Người mù tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự Đại hội có các đồng chí: Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Đinh Việt Anh - Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam, lãnh đạo các sở, ngành và 250 hội viên tiêu biểu đại diện cho hội viên trong toàn tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Sau khi hoàn thành việc hợp nhất tổ chức Hội của ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hội Người mù tỉnh có 4.214 hội viên, sinh hoạt tại 53 chi hội thuộc 148 xã, phường.

Nhiệm kỳ qua, công tác chăm lo đời sống hội viên đạt nhiều kết quả tích cực. Hội đã duy trì và hỗ trợ 76 cơ sở sản xuất, dịch vụ, tạo việc làm cho 223 lao động; triển khai 58 dự án vay vốn ưu đãi với tổng nguồn vốn quay vòng hơn 4,33 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên giảm từ 16,6% xuống còn 4,4%. Các cấp Hội trao hơn 4.300 suất quà, xây mới 15 nhà đại đoàn kết, duy trì hiệu quả công tác dạy nghề, giáo dục hòa nhập, chăm sóc trẻ em khiếm thị và ứng dụng công nghệ thông tin cho hội viên.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam Đinh Việt Anh phát biểu tại Đại hội.

Đại hội xác định nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững và tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động Hội. Mục tiêu đặt ra là thành lập mới từ 30 hội cấp xã, phường trở lên; phấn đấu 100% tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đơn vị yếu kém.

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam Đinh Việt Anh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực và Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam Đinh Việt Anh ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp Hội Người mù tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là việc nhanh chóng ổn định tổ chức sau hợp nhất, chăm lo thiết thực đời sống hội viên và góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Hội Người mù các tỉnh phía Bắc tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới, Hội Người mù tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho người mù. Quan tâm đào tạo nghề, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giáo dục, phục hồi chức năng và chăm sóc trẻ em khiếm thị; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người mù cũng như xây dựng các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, vững mạnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực và lãnh đạo các sở, ngành tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Người mù tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Vũ Hùng Mông - Chủ tịch Ban Chấp hành Hội người mù tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031 tặng hoa chia tay các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành khoá mới.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Người mù tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 20 đồng chí. Đồng chí Vũ Hùng Mông tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Hội người mù tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031.

Lê Minh