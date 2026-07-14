Quy hoạch Đầm Vạc là điểm nhấn về cảnh quan, du lịch, dịch vụ

Sáng 14/7, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang không gian, kiến trúc, cảnh quan hồ Đầm Vạc và khu vực xung quanh tại các phường Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo Đồ án quy hoạch Đầm Vạc.

Đồ án Quy hoạch cải tạo, chỉnh trang không gian, kiến trúc, cảnh quan hồ Đầm Vạc và khu vực xung quanh có quy mô khoảng 320 ha; không gian quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan nổi bật, tạo điểm nhấn cho khu vực trung tâm, đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn theo định hướng chung của tỉnh; cơ cấu sử dụng đất, không gian chức năng hợp lý, khai thác tiềm năng, lợi thế của Đầm Vạc vào các hoạt động dịch vụ thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí. Từ đó, xây dựng điểm đến hấp dẫn cho người dân địa phương và khách du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cho ý kiến vào Đồ án quy hoạch Đầm Vạc.

Cho ý kiến vào nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh: Khu vực Đầm Vạc được xác định là trọng điểm về du lịch, dịch vụ nghỉ ngơi, vui chơi giải trí đẳng cấp của tỉnh, có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đô thị Vĩnh Yên nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu tính toán kỹ hướng tuyến, giải pháp xử lý đối với phần mở rộng trên cạn, dưới nước và xây dựng đường dạo xung quanh hồ; định hướng các quỹ đất công viên cây xanh, thương mại dịch vụ; xây dựng quy trình vận hành điều tiết nước, cốt nước hồ; có phương án kết nối dự án với các dự án đã được triển khai trước đó.

Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp có dự án liên quan tại khu vực Đầm Vạc chung tay thực hiện thành công Đồ án; các sở, ngành tính toán, cân đối nguồn kinh phí phù hợp để triển khai thực hiện Đồ án. Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp, sớm hoàn thiện Đồ án để trình UBND tỉnh.

Tại hội nghị, Sở Tài chính đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về việc bàn giao quản lý, vận hành các công trình điện thuộc các dự án vay vốn nhà tài trợ WB, ADB, OFID.

Theo đó, Sở đề xuất: Đối với Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, hợp phần các trạm bơm và đường dây trung thế, trạm biến áp của các công trình, bàn giao cho Công ty TNHH MTV thủy lợi Vĩnh Phúc vận hành.

Đối với Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại 2, đề xuất bàn giao các công trình điện của 2 dự án hợp phần (Dự án thoát nước và xử lý nước thành phố Vĩnh Yên, giai đoạn 2 đang triển khai thi công; dự án Đường khung hạ tầng làng Đại học đang chuẩn bị đấu thầu, dự kiến khởi công vào tháng 10/2026) cho Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc tiếp nhận tài sản, quản lý, vận hành.

Đối với hệ thống chiếu sáng, cây xanh, trụ trang trí thuộc dự án Cầu Đầm Vạc, đề xuất bàn giao UBND phường Vĩnh Yên quản lý, vận hành toàn bộ đường dây, trạm biến áp và hệ thống điện chiếu sáng.

Quang cảnh hội nghị.

Về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhất trí đề xuất của Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan. Đồng chí giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện bàn giao theo đúng quy định pháp luật.

Lưu Trường