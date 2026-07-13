Ưu tiên nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa và thúc đẩy phong trào thể thao

Sáng 13/7, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 (giai đoạn I: 2026 - 2030); công tác chuẩn bị đăng cai Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2026 và tình hình hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Xuân Thiện Phú Thọ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL); lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cùng các sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Giám đốc Sở VH,TT&DL Dương Hoàng Hương báo cáo việc triển khai Chương trình MTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035.

Hướng tới mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, kế hoạch triển khai Chương trình MTQG về phát triển văn hóa giai đoạn I (2026 - 2030) được xây dựng nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tạo đà phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phát biểu thảo luận.

Sau khi nghe các sở, ngành thảo luận và báo cáo phương án phân bổ danh mục dự án năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu Sở VH,TT&DL khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện dự thảo kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành rà soát nội dung và phương án phân bổ nguồn lực, bảo đảm không chồng chéo với các chương trình MTQG khác.

Về nguyên tắc bố trí vốn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn; rà soát kỹ đối với các địa bàn thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, lãng phí. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, theo dõi sát tiến độ giải ngân; kịp thời tham mưu phương án xử lý, điều chuyển vốn đối với các dự án chậm triển khai.

Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Đào Tiến Cường báo cáo công tác chuẩn bị Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2026.

Liên quan đến Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 8 - 15/8/2026 tại tỉnh Phú Thọ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Với 8 đội bóng trong và ngoài nước tham gia, giải đấu là sự kiện thể thao quốc tế lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Đất Tổ.

Để giải đấu diễn ra an toàn, thành công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở VH,TT&DL tiếp tục chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đồng tổ chức (Trung tâm Truyền hình Thể thao - VTV, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam) bảo đảm tiến độ, chất lượng về cơ sở vật chất và chuyên môn. Công an tỉnh chủ trì xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự; xử lý nghiêm tình trạng phe vé, chèo kéo, nâng giá dịch vụ; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn vận động viên và khán giả. Sở Công Thương chủ trì tổ chức các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương tại khu vực diễn ra giải đấu nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại. Các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh thông tin trên các nền tảng số và phương tiện thông tin đại chúng để kích cầu du lịch, đồng thời chuẩn bị chu đáo công tác đón tiếp đại biểu.

Về hoạt động của CLB Bóng đá Xuân Thiện Phú Thọ, tại mùa giải 2025 - 2026, với sự đồng hành của Tập đoàn Xuân Thiện, CLB đã nỗ lực thi đấu và xuất sắc xếp thứ 5 tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng. Bước sang mùa giải 2026 - 2027, CLB đặt mục tiêu kiện toàn bộ máy, thi đấu ổn định và phấn đấu giành quyền thăng hạng V.League 1.

Quang cảnh hội nghị.

Ghi nhận và biểu dương kết quả của CLB, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga khẳng định, chủ trương của tỉnh là xây dựng CLB bóng đá chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc địa phương và phát triển bền vững.

Đồng chí thống nhất đề xuất của Sở VH,TT&DL về việc tham mưu UBND tỉnh sớm tổ chức ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 với Tập đoàn Xuân Thiện. Đồng thời, giao các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, nghiên cứu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của CLB. Đặc biệt, cần sớm bố trí nơi lưu trú cho vận động viên và bảo đảm kinh phí duy tu, bảo dưỡng mặt sân cùng các phòng chức năng tại Sân vận động Việt Trì, tạo điều kiện tốt nhất để CLB tập luyện và thi đấu ổn định, lâu dài.

Đinh Vũ