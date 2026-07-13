Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Chiều 13/7, đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2026 Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết TĐTKT năm 2026. Dự tại điểm cầu Phú Thọ có đại diện các sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

TĐTKT năm 2026 đã thu thập thông tin gần 6,3 triệu đơn vị điều tra, bao gồm gần 876,2 nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã; gần 5,3 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; 52,2 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; gần 8 nghìn tổ hợp tác và 82,5 nghìn cơ sở hành chính, sự nghiệp, hiệp hội và tổ chức phi Chính phủ.

Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đồng thời mở rộng phạm vi thu thập thông tin đối với một số đối tượng điều tra, góp phần phản ánh đầy đủ hơn bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước.

Tính đến ngày 31/12/2025, cả nước có trên 859 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, tăng 2,4% so với năm 2024 và tăng 25,5% so với năm 2020; tổng số lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp đạt gần 17,6 triệu người, tăng 7,5% so với năm 2024 và tăng 19,7% so với năm 2020. Cả nước có 70,9 nghìn cơ sở hành chính, sự nghiệp, giảm 16,4% so với năm 2020; gần 52,2 nghìn cơ sở thuộc các tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau, tăng 11,4% so với năm 2020.

Đối với tỉnh Phú Thọ, công tác TĐTKT được Ban chỉ đạo các cấp triển khai đồng bộ, đúng tiến độ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tuyển chọn và đào tạo điều tra viên, bảo đảm triển khai hiệu quả các giai đoạn điều tra.

Kết quả, Phú Thọ đã hoàn thành thu thập thông tin đối với trên 163 nghìn cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể (không bao gồm 3,8 nghìn cơ sở xây dựng chỉ thực hiện lập bảng kê); 2 nghìn cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; trên 28,7 nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã; 292 hội, hiệp hội; 449 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Kết quả sơ bộ TĐTKT năm 2026 đã được công bố ngày 30/6, sớm hơn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu. Theo số liệu sơ bộ, quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, số lượng các đơn vị kinh tế tăng so với kỳ tổng điều tra trước, phản ánh xu hướng phát triển của khu vực doanh nghiệp và sự chuyển dịch cơ cấu giữa các khu vực kinh tế.

Tuy nhiên, mức tăng giữa các khu vực không đồng đều; trong khi khu vực doanh nghiệp tiếp tục mở rộng cả về số lượng và lao động thì khu vực kinh tế cá thể có dấu hiệu tăng chậm, lao động giảm, phản ánh quá trình tái cơ cấu của nền kinh tế. Đặc biệt, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục gia tăng về số lượng doanh nghiệp và quy mô hoạt động, khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Kết quả chính thức TĐTKT dự kiến sẽ được công bố vào tháng 12/2026 với hệ thống chỉ tiêu đầy đủ, chi tiết cùng các chuyên đề phân tích chuyên sâu, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý, điều hành, nghiên cứu và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước.

TĐTKT năm 2026 có ý nghĩa chiến lược trong hoạch định chính sách phát triển, cung cấp số liệu khách quan, kịp thời phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, quản lý của Đảng, Nhà nước; đáp ứng yêu cầu đổi mới thống kê và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, các kết quả TĐTKT năm 2026 và tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 là nguồn dữ liệu nền về tình hình phát triển kinh tế của địa phương, giúp chính quyền địa phương 2 cấp điều hành, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo TĐTKT năm 2026 Trung ương đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đức Anh