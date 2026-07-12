Công an xã Yên Lạc làm việc với các trường hợp liên quan trang “Thoibao.de”

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Phú Thọ về tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi phát tán, lan truyền thông tin xấu, độc trên không gian mạng, Công an xã Yên Lạc đã tiến hành rà soát, xác minh và làm việc với các trường hợp có liên quan đến việc theo dõi, bình luận, chia sẻ nội dung trên hệ thống trang “Thoibao.de” của đối tượng Lê Trung Khoa.

Công an xã Yên Lạc làm việc với các trường hợp tương tác trên trang "Thoibao.de".

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định có 3 trường hợp trên địa bàn tham gia theo dõi, bình luận, góp phần lan truyền các nội dung xấu, độc trên không gian mạng.

Tại buổi làm việc, sau khi được cán bộ Công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật cũng như những tác động, hệ lụy của việc tiếp cận, tương tác với các nội dung vi phạm, các trường hợp trên đã nhận thức rõ hành vi của mình, tự nguyện gỡ bỏ các bình luận, chấm dứt theo dõi các trang, kênh của đối tượng Lê Trung Khoa và ký cam kết không tái phạm.

Cán bộ Công an xã Yên Lạc tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Các trường hợp cam kết không theo dõi, bình luận hoặc phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo cơ quan chức năng, Lê Trung Khoa (sinh năm 1971, quốc tịch Việt Nam, hiện sinh sống tại Đức) là đối tượng đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trước đó, ngày 31/12/2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử vắng mặt và tuyên phạt Lê Trung Khoa 17 năm tù về tội danh trên theo khoản 2, Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Người dân tuyệt đối không tương tác, chia sẻ những trang thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng.

Công an xã Yên Lạc khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia các nền tảng mạng xã hội; chỉ tiếp cận, chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, đã được kiểm chứng; không bình luận, chia sẻ hoặc phát tán các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Khi phát hiện các tài khoản, trang mạng hoặc nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Kim Liên