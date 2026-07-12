Sắp xếp, sáp nhập trường lớp: Hướng dẫn cơ cấu lại nhân sự, giải quyết chính sách cho đội ngũ dôi dư

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cơ cấu lại đội ngũ nhân sự và nâng cao năng lực quản trị giáo dục khi sắp xếp hệ thống trường lớp; giải quyết chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân sự hỗ trợ dôi dư sau sắp xếp.

Sắp xếp trường học: Phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối gắn với giảm biên chế quản lý

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản số 4054/BGDĐT-GDPT gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố về việc đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, trong đó hướng dẫn cụ thể việc cơ cấu lại đội ngũ nhân sự và nâng cao năng lực quản trị giáo dục.

Cụ thể, về mục tiêu, Bộ GDĐT nêu rõ: Đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập hiện có.

Thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục tinh gọn đầu mối quản lý gắn với thực hiện cơ cầu lại đội ngũ theo hướng giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy.

Giữ ổn định quy mô học sinh ở các điểm trường, phân hiệu, sắp xếp, điều phối hiệu quả đội ngũ nhà giáo để nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả đầu tư nângcao chất lượng dạy và học.

Cơ cấu lại đội ngũ nhân sự khi sắp xếp mạng lưới trường lớp

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc cơ cấu lại đội ngũ nhân sự và nâng cao năng lực quản trị giáo dục khi sắp xếp mạng lưới trường lớp như sau:

Thứ nhất, đổi mới phương thức quản trị và tăng cường quyền tự chủ

- Cơ cấu lại để lựa chọn nhân sự đủ năng lực, kinh nghiệm, trình độ, phù hợp cho các vị trí lãnh đạo, quản lý nhà trường; phân cấp, phân quyền và nâng cao trách nhiệm giải trình của người đứng đầu.

- Đổi mới phương thức quản trị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành theo hướng: giảm tối đa về thủ tục hành chính không cần thiết; minh bạch, thông suốt và được kiểm soát, kiểm đếm trên nền tảng số dùng chung trong quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động giáo dục toàn trường.

Thứ hai, giải quyết chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân sự hỗ trợ dôi dư sau sắp xếp:

- Xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cụ thể hoặc giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ dôi dư sau sáp nhập (chuyển làm cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã, luân chuyển làm giáo viên hoặc giải quyết nghỉ theo chế độ phù hợp năng lực, nguyện vọng và yêu cầu công việc).

- Xây dựng lộ trình, kế hoạch bảo lưu chế độ, phụ cấp đối với cán bộ quản lý bị ảnh hưởng do sắp xếp bộ máy theo quy định hiện hành và chính sách đặc thù của địa phương.

Thứ ba, đảm bảo và điều tiết hợp lý đội ngũ giáo viên:

- Rà soát, bố trí đủ số lượng biên chế giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn quy định; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo đáp ứng yêu cầu mới; đầu tư xây dựng nhà công vụ để tạo điều kiện cho giáo viên công tác tại địa bàn khó khăn.

Sử dụng linh hoạt, tối ưu hóa nguồn nhân lực thông qua các biện pháp điều động, thuyên chuyển, biệt phái, hoặc bố trí giáo viên dạy liên trường giữa các điểm trường, phân hiệu và các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn.

Tăng cường công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận

Bộ Giáo dục và Đạo tạo chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, quan điểm, nội dung và lộ trình thực hiện; tạo sự thống nhất trong nhận thức về việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả quản trị và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Chủ động cung cấp thông tin, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc; tăng cường đối thoại với các địa phương, cơ sở giáo dục, đội ngũ nhà giáo, cha mẹ học sinh và các bên liên quan trong quá trình triển khai.

Kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả; nắm bắt dư luận xã hội, xử lý thông tin chưa chính xác, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

Theo chinhphu.vn