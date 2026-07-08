Nhếch nhác quảng cáo tràn lan trên một số tuyến đường ở phường Vĩnh Phúc

Ghi nhận tại một số tuyến đường trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, tình trạng quảng cáo xuất hiện tràn lan với nhiều hình thức như pano khổ lớn, biển đèn LED cùng các tờ rao vặt nhỏ lẻ dán dày đặc trên cây xanh, cột điện, tủ điện hạ thế ngoài trời.

Tủ điện trên đường Tôn Thất Tùng, phường Vĩnh Phúc có biển cảnh báo nguy hiểm vẫn bị dán quảng cáo, rao vặt trái quy định.

Đáng chú ý, nhiều vị trí có biển cảnh báo “Cấm lại gần, có điện nguy hiểm chết người” cũng bị lợi dụng để dán quảng cáo tự phát. Không chỉ vậy, tường rào, điểm dừng xe buýt, dải phân cách quốc lộ, các tuyến đường trung tâm và khu dân cư cũng xuất hiện tình trạng tương tự.

Biển quảng cáo cỡ lớn đặt trên dải phân cách tại đường Kim Ngọc, phường Vĩnh Phúc ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Biển quảng cáo ngoài trời xuất hiện sát biển báo giao thông tại nút giao giữa đường Mê Linh và đường Trần Phú, phường Vĩnh Phúc, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Việc các loại hình quảng cáo phát triển tràn lan, thiếu kiểm soát không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Thực trạng này đã diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời rà soát, quy hoạch hoạt động quảng cáo ngoài trời theo đúng quy định, góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh, sạch đẹp và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Nguyễn Toàn