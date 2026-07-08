Toà soạn - Bạn đọc
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Nhếch nhác quảng cáo tràn lan trên một số tuyến đường ở phường Vĩnh Phúc

Ghi nhận tại một số tuyến đường trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, tình trạng quảng cáo xuất hiện tràn lan với nhiều hình thức như pano khổ lớn, biển đèn LED cùng các tờ rao vặt nhỏ lẻ dán dày đặc trên cây xanh, cột điện, tủ điện hạ thế ngoài trời.

Nhếch nhác quảng cáo tràn lan trên một số tuyến đường ở phường Vĩnh Phúc

Tủ điện trên đường Tôn Thất Tùng, phường Vĩnh Phúc có biển cảnh báo nguy hiểm vẫn bị dán quảng cáo, rao vặt trái quy định.

Đáng chú ý, nhiều vị trí có biển cảnh báo “Cấm lại gần, có điện nguy hiểm chết người” cũng bị lợi dụng để dán quảng cáo tự phát. Không chỉ vậy, tường rào, điểm dừng xe buýt, dải phân cách quốc lộ, các tuyến đường trung tâm và khu dân cư cũng xuất hiện tình trạng tương tự.

Nhếch nhác quảng cáo tràn lan trên một số tuyến đường ở phường Vĩnh Phúc

Biển quảng cáo cỡ lớn đặt trên dải phân cách tại đường Kim Ngọc, phường Vĩnh Phúc ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Nhếch nhác quảng cáo tràn lan trên một số tuyến đường ở phường Vĩnh Phúc

Biển quảng cáo ngoài trời xuất hiện sát biển báo giao thông tại nút giao giữa đường Mê Linh và đường Trần Phú, phường Vĩnh Phúc, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Việc các loại hình quảng cáo phát triển tràn lan, thiếu kiểm soát không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Thực trạng này đã diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời rà soát, quy hoạch hoạt động quảng cáo ngoài trời theo đúng quy định, góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh, sạch đẹp và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Nguyễn Toàn


Nguyễn Toàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Quảng cáo đường Vĩnh Phúc An toàn giao thông Mất mỹ quan đô thị Biển Cây xanh người tham gia giao thông Đô thị văn minh Xử lý dứt điểm
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hiểm hoạ thiên tai rình rập ở Thượng Cốc

Hiểm hoạ thiên tai rình rập ở Thượng Cốc
2026-07-03 17:08:00

baophutho.vn Không chỉ chịu tác động của nguy cơ sạt lở đất, xã Thượng Cốc còn đối mặt với tình trạng ngập úng cục bộ và đá lăn trên nhiều tuyến giao thông,...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long