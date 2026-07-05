Phú Thọ hướng tới đô thị xanh, hiện đại

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống quy hoạch nhằm tái cấu trúc không gian phát triển, hướng tới xây dựng đô thị xanh và hiện đại. Đây là giải pháp giúp địa phương khơi thông các nguồn lực, tạo đột phá phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững.

Phường Việt Trì được định hướng là đô thị lõi, trung tâm lễ hội về với cội nguồn dân tộc. Ảnh: Tùng Vy

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2468/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là hành lang pháp lý quan trọng, trong đó, việc phân loại và tổ chức lập quy hoạch được xác định rõ theo từng nhóm để trách chồng chéo, đảm bảo hiệu quả công tác quy hoạch. Song song với quy hoạch nông thôn, hệ thống đô thị của Phú Thọ được tái thiết theo hướng đa trung tâm, nhằm giảm áp lực dân cư và phát huy hiệu quả kinh tế vùng. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 4 đô thị loại II và 10 đô thị loại III. Tầm nhìn đến năm 2045, tăng lên 8 đô thị loại II và 20 đô thị loại III.

Hiện nay, các đô thị trọng điểm như Việt Trì, Vĩnh Yên, Hòa Bình, Phúc Yên đang được rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể để phù hợp với địa giới hành chính mới. Quy hoạch Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình được điều chỉnh toàn diện để thích ứng với các tuyến giao thông chiến lược, mở ra dư địa lớn thu hút đầu tư. Sự liên kết hạ tầng giữa các vùng đô thị tạo thành một chuỗi kinh tế công nghiệp - dịch vụ - du lịch liên hoàn.

Đặc biệt, tỉnh đang triển khai nhiều đồ án mang tính đột phá, định hình tương lai bằng các định hướng không gian mũi nhọn, như quy hoạch đô thị hai bên bờ sông Lô, phát triển đô thị theo mô hình lấy đầu mối giao thông công cộng làm trung tâm, đan xen các khu chức năng nghỉ dưỡng, sân golf... Đây được xác định là những “hạt nhân” tạo động lực tăng trưởng mới.

Với quyết tâm đưa quy hoạch đi trước một bước, lấy phát triển xanh để phát triển bền vững, các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đang tập trung đẩy mạnh việc chỉnh trang đô thị và nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp; ưu tiên cải tạo hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng và cây xanh; chú trọng phát triển đô thị thông minh, đô thị sinh thái, khai thác hiệu quả không gian các dòng sông lớn chảy qua địa bàn để tạo điểm nhấn đặc sắc.

Phường Vĩnh Phúc với hạ tầng đồng bộ, hiện đại đang tạo sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư.

Theo đồng chí Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh, phát triển đô thị văn minh, hiện đại không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo động lực phát triển bền vững. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch, xác định rõ lộ trình, tiến độ, thời gian hoàn thành; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Cần thực hiện với tinh thần quyết tâm cao, hành động quyết liệt nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong diện mạo đô thị toàn tỉnh.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng được giao làm cơ quan đầu mối tham mưu quản lý nhà nước về chỉnh trang và cây xanh đô thị; chủ trì rà soát quy hoạch, xây dựng các chương trình phát triển đô thị, đề án đô thị thông minh, đề án phát triển công viên, cây xanh và mặt nước đô thị giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đối với UBND các xã, phường, tỉnh yêu cầu tăng cường giám sát trật tự xây dựng, đặc biệt tại các khu vực nhạy cảm như ven sông, ven hồ, khu du lịch. Kiên quyết xử lý các hành vi chặt phá cây xanh, đẩy mạnh xây dựng các mô hình “khu dân cư xanh”, “tuyến phố xanh”, “đường hoa”...

Tại khu vực nông thôn, sẽ hướng tới mô hình xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa Đất Tổ. Không dừng lại ở việc kiên cố hóa, những yếu tố then chốt như hạ tầng số, hệ thống xử lý môi trường hiện đại sẽ được ưu tiên đầu tư bài bản để hình thành những “làng thông minh” hay mô hình “phố trong làng”. Từ đó, đảm bảo người dân được hưởng chất lượng cuộc sống văn minh mà vẫn gìn giữ nét thanh bình truyền thống.

Việc đẩy nhanh tiến độ quy hoạch không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là chiến lược dài hạn để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại, thông minh và phát triển bền vững, góp phần đưa Phú Thọ trở thành đầu tàu kinh tế của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Ngọc Lam