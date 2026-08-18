Kinh tế
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Giá vàng hôm nay 18-8: Vàng nhẫn tăng 800.000 đồng/lượng

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng trong sáng 18-8, trong đó vàng nhẫn tăng mạnh tới 800.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra lên 145,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới vượt 4.400 USD/ounce, tiếp tục hỗ trợ thị trường trong nước.

Giá vàng hôm nay 18-8: Vàng nhẫn tăng 800.000 đồng/lượng

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,2 – 144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,2 – 144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,8– 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng chiều mua và 300.000 đồng/lượng chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 141,2 – 145,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 141,5 – 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán. Chênh lệch mua bán vàng miếng hiện đang ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,7 – 143,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 18-8: Vàng nhẫn tăng 800.000 đồng/lượngVàng thế giới tiếp tục tăng

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.428,8 USD/ounce, tăng 13,1 USD/Ounce (0,3%) so với kết phiên giao dịch hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.330 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 140,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Theo các chuyên gia kim loại quý của Heraeus, dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây tiếp tục hỗ trợ giá vàng, bất chấp triển vọng kém lạc quan về thỏa thuận liên quan đến Iran,

Trong bản cập nhật mới nhất, Heraeus cho biết, giá vàng ổn định hoặc tăng nhẹ trong tuần qua, nối tiếp đà tăng mạnh của tuần trước. Các chuyên gia nhận định dữ liệu việc làm yếu cùng CPI ở mức 3,4% và PPI 4,7% của Mỹ đều bằng hoặc thấp hơn dự báo, kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm khoảng 20 điểm cơ bản. Đồng thời, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 giảm từ khoảng 80% xuống 35% so với mức đỉnh cuối tháng 7.

Về nguồn cung, sản lượng vàng của Barrick trong quý đạt 796.000 ounce, tăng 11% so với quý trước và cao hơn dự báo. Công ty duy trì mục tiêu sản lượng năm 2026 ở mức 2,90-3,25 triệu ounce, với kỳ vọng sản lượng tăng dần qua các quý.

Về kỹ thuật, vùng kháng cự quan trọng của vàng hiện ở 4.447,66 USD/ounce. Các chuyên gia nhận định, nếu vượt qua mức này, giá có thể hướng tới 4.533,68 USD và 4.571,83 USD. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần nhất là 4.326,22 USD, tiếp đến 4.275,62 USD và 4.189,60 USD.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-18-8-vang-nhan-tang-800-000-dong-luong-1216932.html

Theo hanoimoi.vn


Theo hanoimoi.vn

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